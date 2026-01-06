Prográmese: estos son los fenómenos astrológicos que se podrán ver durante enero

El primer mes del año pinta como uno de los mejores para los fanáticos de los fenómenos astrológicos, pues en tan solo seis días ya se han logrado observar distintos eventos como lluvia de meteoros y la superluna que se presenta cuando la tierra alcanza su punto más alto.

Sin embargo, esto no es todo ya que expertos han anunciado próximos eventos meteorológicos con los que se busca tener una vista plena durante los cielos nocturnos del primer mes del año.

¿Cuáles son los eventos meteorológicos en enero?

Según National Geographic, del 9 al 10 de enero se podrá disfrutar de una vista plena del planeta Júpiter ya que este se encontrará en un periodo en el que el planeta Tierra se sitúa entre el quinto planeta y el Sol. Este fenómeno podrá observarse si se busca en el este por lo que dicha posición no volverá a presentarse hasta 2027.

La Luna nueva se podrá observar el próximo 19 de enero y se prevé que aparezca noches antes y posteriores a esta fecha. La ausencia de la luz lunar podrá permitir una mejor observación de estrellas y otros objetos del espacio profundo como nebulosas y algunas galaxias.

El 20 de enero se podrá observar el cometa C/2024 y aparecerá tras el perihelio, momento en el que el planeta se encuentra a la menor distancia del sol, con una mejor vista para los observadores ubicados en el hemisferio sur. Según las recomendaciones de los expertos, este fenómeno podrá observarse con telescopios moderados o binoculares para las estrellas.

Otro de los fenómenos favoritos de los observadores será el acercamiento de la Luna creciente con Saturno y Neptuno y se podrá observar entre el 22 y el 23 de enero. Dicho recorrido brillará sobre el horizonte suroeste después de la puesta del sol y permanecerán visibles antes de ponerse hacia el oeste.

Para cerrar el mes, la Luna y Júpiter tendrán una conjunción. Ambos tendrán un acercamiento durante las noches del 30 y 31 de enero por el horizonte oriental.

¿Cuándo se verá el próximo eclipse solar?

Por otro lado, el eclipse solar anular también es otro de los fenómenos que podrán observarse para el 2026. Este fenómeno, que consiste en que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo en su totalidad, permite observar un borde luminoso alrededor de la Luna.

Se prevé que dicho fenómeno se presente el próximo 17 de febrero y tendrá mejor visibilidad en la Antártida, zonas del extremo sur de África, el extremo sur de América, en los océanos Antártico, Atlántico sur e Índico.