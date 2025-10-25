Importante cantante colombiano tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia: este es su estado de salud

En las últimas horas, se conoció que un reconocido cantante colombiano de música tropical tuvo que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos y someterse a una cirugía urgente.

Se trata de Fernando 'Mambo' González, que ha pertenecido a agrupaciones de primer nivel como 'El combo de las estrellas' y se ha destacado con éxitos musicales como 'No pensaste', 'Mambo qué nota', 'Conquistándote' y 'Así que hablen'.

El procedimiento quirúrgico del cantante se realizó el 24 de octubre y todo salió bien. De hecho, él mismo, a través de un video, reveló cuál es su estado de salud.

Este es el estado de salud de Fernando 'Mambo' González tras su cirugía de emergencia

Fernando González, en un comunicado oficial, aseguró que hay cantante para rato y que ya se está recuperando en la habitación de la entidad hospitalaria en la que fue internado.

"Mi gente, estoy bien. El día de ayer (24 de octubre) tuve una cirugía súbita, fui intervenido por los mejores profesionales y papá Dios y, afortunadamente, todo fue un éxito", comenzó escribiendo Fernando 'Mambo' González.

"Hoy sábado me encuentro fuera de UCI, recuperándome maravillosamente para seguir adelante. ¡No se preocupen que 'Mambo' hay para mucho rato! A todos mil gracias por sus lindos mensajes, los quiero", agregó.

Es así como, tras ese pronunciamiento, sus colegas y seguidores le han enviado múltiples mensajes de fortaleza para que se recupere pronto y su proceso postoperatorio siga siendo exitoso.

"Cuídate mucho", "gracias a Dios", "vamos para adelante" y "Dios te bendiga", han sido algunas de las palabras transmitidas en redes sociales.

Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, se pronunció sobre el estado de salud de Fernando 'Mambo' González

En su cuenta de X, Fico Gutiérrez se solidarizó con la situación que está enfrentando el cantante Fernando 'Mambo' González y le deseo una pronta recuperación.

"Elevamos oraciones por la pronta recuperación de nuestro amigo Fernando González, un artista muy querido por Medellín y por toda Colombia. Que pronto vuelva a alegrarnos el corazón con su voz y su música", dijo el alcalde de Medellín.