La millonada que vale el Ferrari, único en el mundo, de Maluma

El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por un estreno musical, sino por la presentación de su más reciente y costosa adquisición: un Ferrari Purosangue verde menta. El vehículo, que se destaca por ser el primer SUV de la prestigiosa marca italiana, no solo llama la atención por su diseño innovador, sino también porque, según expertos en automovilismo, sería un modelo único en el mundo gracias al nivel de personalización que tiene.

El artista paisa compartió imágenes posando con su nuevo Ferrari, desatando la admiración de sus seguidores y, al mismo tiempo, generando comentarios sobre el lujo que rodea su vida. Este auto se suma a una colección de alta gama que el cantante mantiene en su garaje, donde ya reposan otras piezas exclusivas del mercado automotor.

Un lujo que supera las cifras estándar

El precio base de un Ferrari Purosangue ronda los 400.000 dólares, es decir, alrededor de 1.600 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el vehículo de Maluma está muy por encima de ese valor debido a su personalización. De acuerdo con Road Kings Colombia, club de autos de lujo del país, el modelo del intérprete de “Hawái” estaría valorado en 1.2 millones de euros, lo que equivale a 5.595 millones de pesos colombianos.

El acabado en verde menta, los detalles exclusivos en su interior y los elementos tecnológicos a la medida del artista convierten a este Ferrari en una verdadera joya sobre ruedas. Más allá del costo, la exclusividad y la potencia de este modelo lo posicionan como un símbolo de estatus en la industria musical y deportiva.

El éxito reflejado en cuatro ruedas

Con esta adquisición, Maluma reafirma su gusto por el lujo y su afición por el mundo automotor, una pasión que ha mostrado en varias ocasiones. Su nueva “máquina italiana” no solo refleja el éxito de su carrera internacional, sino también su estilo de vida extravagante y sofisticado. El Ferrari Purosangue se convierte, así, en una extensión de su personalidad: audaz, llamativa y única en su categoría.

El movimiento no pasó desapercibido y rápidamente ocupó titulares tanto en Colombia como en el extranjero, confirmando que el artista antioqueño sabe cómo combinar música, moda y lujo para mantenerse siempre en el centro de la atención mediática.