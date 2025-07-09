CANAL RCN
Tendencias

La millonada que vale el Ferrari, único en el mundo, de Maluma

De acuerdo con los especialistas, el vehículo de Maluma es único en el mundo y tiene un valor increíble.

Maluma
Foto: @maluma

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por un estreno musical, sino por la presentación de su más reciente y costosa adquisición: un Ferrari Purosangue verde menta. El vehículo, que se destaca por ser el primer SUV de la prestigiosa marca italiana, no solo llama la atención por su diseño innovador, sino también porque, según expertos en automovilismo, sería un modelo único en el mundo gracias al nivel de personalización que tiene.

El artista paisa compartió imágenes posando con su nuevo Ferrari, desatando la admiración de sus seguidores y, al mismo tiempo, generando comentarios sobre el lujo que rodea su vida. Este auto se suma a una colección de alta gama que el cantante mantiene en su garaje, donde ya reposan otras piezas exclusivas del mercado automotor.

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín
RELACIONADO

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Un lujo que supera las cifras estándar

El precio base de un Ferrari Purosangue ronda los 400.000 dólares, es decir, alrededor de 1.600 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el vehículo de Maluma está muy por encima de ese valor debido a su personalización. De acuerdo con Road Kings Colombia, club de autos de lujo del país, el modelo del intérprete de “Hawái” estaría valorado en 1.2 millones de euros, lo que equivale a 5.595 millones de pesos colombianos.

El acabado en verde menta, los detalles exclusivos en su interior y los elementos tecnológicos a la medida del artista convierten a este Ferrari en una verdadera joya sobre ruedas. Más allá del costo, la exclusividad y la potencia de este modelo lo posicionan como un símbolo de estatus en la industria musical y deportiva.

El éxito reflejado en cuatro ruedas

Con esta adquisición, Maluma reafirma su gusto por el lujo y su afición por el mundo automotor, una pasión que ha mostrado en varias ocasiones. Su nueva “máquina italiana” no solo refleja el éxito de su carrera internacional, sino también su estilo de vida extravagante y sofisticado. El Ferrari Purosangue se convierte, así, en una extensión de su personalidad: audaz, llamativa y única en su categoría.

Maluma compara la situación de El Salvador con la de Colombia: ¿qué dijo?
RELACIONADO

Maluma compara la situación de El Salvador con la de Colombia: ¿qué dijo?

El movimiento no pasó desapercibido y rápidamente ocupó titulares tanto en Colombia como en el extranjero, confirmando que el artista antioqueño sabe cómo combinar música, moda y lujo para mantenerse siempre en el centro de la atención mediática.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Netflix

La nueva función que estrenó Netflix y que es tendencia a nivel mundial

Yina Calderón

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche hoy 7 de septiembre de 2025: número ganador del último sorteo

Conozca el resultado del Sinuano Noche de hoy, domingo 7 de septiembre. Consulte aquí el número ganador del último sorteo oficial.

ELN

¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander en solo 16 días?

Transportadores y empresarios viven bajo amenaza por una escalada de extorsiones y ataques en las vías del departamento.

América de Cali

En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío

Venezuela

Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?