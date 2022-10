Festival Estéreo Picnic 2023: artistas, precios de boletería y fechas

Se acabó la espera para los fanáticos de uno de los mejores festivales de música como lo es el Estéreo Picnic, en Bogotá, y este martes se dieron a conocer los artistas que se presentarán en el Campo de Golf Briceño 18 durante los próximos 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023.

El Festival Estéreo Picnic siempre se ha caracterizado por traer a artistas de talla mundial durante las ediciones pasadas y para la duodécima aparición de este evento no será la excepción.

Después de que en 2022 asistieran más de 110 mil personas al festival, para el próximo 2023 se espera aún más acompañamiento por parte de los bogotanos, pues los nombres que se dieron a conocer prometen presentaciones inolvidables.

El cartel del próximo año lo lidera el rapero estadounidense Drake, quien ha cautivado a grandes cantidades de países con su música y con billones de reproducciones en sus videos en las plataformas principales, espera brindar un espectáculo histórico en la capital colombiana.

Cartel de artistas

Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Rosalía, Tame Impala, Blondie, The 1975, Morat, Kali Uchis, Moderat, Bizarrap, Lil Nas X y otros protagonistas como Tame Impala, Modest Mouse, Devendra Banhart, Wallows, Nicolás y los Fumadores, La Ramona, Lika Nova, Cigarettes After Sex o Alex Ferreira.

Boletas individuales

Localidad General, Etapa 1: $399 mil, más 72 mil pesos de servicio.

Localidad General, Etapa 2: $489 mil, más 88 mil pesos de servicio.

Localidad General, Etapa 3: $549 mil, más 98 mil pesos de servicio.

Localidad VIP, única etapa: $899 mil, más 160 mil pesos de servicio.

Combos