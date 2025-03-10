CANAL RCN
Tendencias

Festival Unidos por una Sonrisa: así podrá apoyar a niños con parálisis cerebral

Así se vivirá el Festival Unidos por una Sonrisa, un evento que cambiará la vida de niños con parálisis cerebral.

Festival Unidos por una Sonrisa.
Foto: Festival Unidos por una Sonrisa.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
08:40 p. m.
En medio de las adversidades, hay historias que demuestran que la esperanza puede convertirse en movimiento, en innovación y en sonrisas.

Esa es la esencia de la Fundación Unidos para Sonreír, una organización que trabaja incansablemente por mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad, especialmente aquellos que conviven con parálisis cerebral.

La fundación que nació para ayudar a niños con parálisis cerebral

Detrás de esta iniciativa está Leidy Cuestas, fundadora y motor incansable de la Fundación.

Su compromiso con la salud y la inclusión social la ha llevado a convertirse en la mujer más joven en Colombia en obtener una patente de invención en el área de la salud.

Su creación, GymSmile, es un dispositivo médico de rehabilitación en casa que ya ha transformado la vida de más de 570 familias en Colombia y Latinoamérica.

Gracias a proyectos de innovación, programas de rehabilitación integral, acompañamiento psicológico y formación para cuidadores, Unidos para Sonreír ha construido un camino donde la discapacidad no es un límite, sino un punto de partida para la resiliencia y la esperanza.

Festival Unidos por una Sonrisa: el encuentro de la felicidad

En este 2025, la Fundación Unidos para Sonreír escribirá un nuevo capítulo con la realización de un evento dedicado a apoyar a las personas en situación de discapacidad.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre en Vive Claro, Distrito Cultural. Este día, Bogotá se llenará de música, alegría y solidaridad en un encuentro que espera reunir a 4.500 personas.

El objetivo es tan claro como inspirador: recaudar fondos para entregar 100 dispositivos GymSmile a familias que hoy esperan la posibilidad de brindar a sus hijos terapias de rehabilitación en casa.

Cada dispositivo significa más que un aparato: representa esperanza, dignidad y calidad de vida para niños y cuidadores.

La Carrera de la Felicidad contará con recorridos de 10K, 5K y 3K pensados para todos.

  • Música en vivo: la energía de Monsieur Periné y la fiesta de Bazurto All Stars se unirán a esta causa.
  • Zonas de experiencias: emprendimientos y una zona gastronómica que invitarán a compartir en familia y amigos.

El Festival Unidos por una Sonrisa es un recordatorio de que juntos podemos cambiar el destino de cientos de familias porque cuando la música, la solidaridad y la innovación se encuentran, nacen momentos que cambian vidas.

Por eso, este 8 de noviembre, cada paso, cada nota y cada sonrisa sumarán para que 100 niños con parálisis cerebral reciban una nueva oportunidad de esperanza.

Precios Carrera de la Felicidad

  • Entrada general adulto: $180.000
  • Entrada niño: $120.000 (de 4 a 12 años)
  • Combo niño y adulto: $270.000
  • Festival + carrera (adulto): $230.000

Para adquirir sus entradas, ingrese a este link.

