Festival Vallenato 2026: homenaje a Rafael Orozco, Binomio de Oro y otras leyendas

El Festival de la Leyenda Vallenata llega en su edición 59°, homenajeando a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro de América.

Detalles del Festival de la Leyenda Vallenata 2026

El certamen se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 y rendirá homenaje a grandes artistas considerados referentes del folclor vallenato, quienes han llevado su mensaje musical a escenarios de todo el mundo.

Asimismo, este festival continúa con su misión de preservar y promover el vallenato tradicional, una tarea que comenzó en 1968. En la edición anterior participaron más de 10.000 concursantes, entre ellos 243 grupos de piloneras en sus diferentes categorías, y se registró la llegada de más de 120.000 visitantes a Valledupar.

Dimos a conocer el afiche promocional e indicamos que este homenaje es más que merecido, porque Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América han sido verdaderos abanderados del folclor vallenato, llevando su mensaje musical por el mundo, destacó Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Así es el afiche del Festival Vallenato 2026

En la elaboración del afiche se destaca que, el pasado 9 de julio, Israel Romero propuso incluir a Codiscos, su casa disquera, la cual conserva un amplio archivo fotográfico de los artistas homenajeados.

A partir de esta colaboración, se presentó un borrador inicial que luego fue ajustado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, aplicando los estándares de diseño que han caracterizado a los afiches promocionales de ediciones anteriores.

El director creativo y diseñador gráfico, Carlos Ortiz, lideró el trabajo conjunto con la Fundación, logrando una pieza visual que rinde un tributo especial a la historia del vallenato.

Para Codiscos es un honor haber contribuido con el diseño del afiche, justo cuando celebramos 75 años de trayectoria. Nuestra historia está profundamente ligada al Binomio de Oro. Es una pieza única y digna de tan importante homenaje, aseguró Carlos Ortiz.

En la parte superior del afiche se pueden apreciar a Israel Romero y Rafael Orozco, vestidos con esmoquin negro, una clara evocación a las icónicas portadas de los álbumes “De caché”, “De exportación” y “5 años de oro”