Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó el line-up por días
El Festival reunirá a miles de asistentes que disfrutarán de presentaciones de artistas nacionales e internacionales.
Noticias RCN
02:53 p. m.
Se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, escenario que volverá a reunir a miles de asistentes para vivir tres días de música, cultura y entretenimiento.
Detalles del Festival Estéreo Picnic 2026
El Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP) se consolida como uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. En su edición número 15, presentó el cartel oficial con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales.
Entre los headliners confirmados se encuentran Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, quienes encabezan una programación diversa que abarca desde la música urbana hasta el pop y el rock, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.
En la edición 2026, los organizadores esperan reunir a miles de asistentes y consolidarse como uno de los festivales más relevantes de América Latina. Es necesario destacar que las entradas individuales o por combos de dos días ya están disponibles para miembros de Grupo Aval.
Artistas confirmados para el Festival Estéreo Picnic 2026
- 20 de marzo: Tyler, The Creator; Lorde; Peggy Gou; Turnstile; Brutalismus 3000; Addison Rae; Katseye; Jōsuke Yukimatsu; Djo; Royel Otis; Timø; The Dare; The Warning; Balu Brigada; Nicolás y Los Fumadores; Six Sex; Elniko Arias; RØZ; Peter Blue; Manú; Entrecø; Error999; Innexen (Live) y Briela Veneno.
- 21 de marzo: The Killers; Peso Pluma; Young Miko; Kygo; Tom Morello; Mochakk; Luis Alfonso; Ivan Cornejo; XXXX; The Whitest Boy Alive; Bob Moses; HVOB (Live); Guitarricadelafuente; Judeline; Universe; Manuel Lizarazo; Machaka; Roi Turbo; Aria Vega; Daniel Andrés y Silvia Ponce.
- 22 de marzo: Sabrina Carpenter; Skrillex; Deftones; Doechii; Interpol; Ben Böhmer; Men I Trust; Aitana; Lasso; Viagra; Boys; 2hollis; XXXX; Bunt.; Hamdi; Macario Martínez; BadSista; Wost; DVD; Pirineos en Llamas; DJ Babatr; Zarigueya; Antopiko3 y Agraciada.