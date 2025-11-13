CANAL RCN
Tendencias

Filtran la supuesta fecha de boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La ceremonia se llevaría a cabo en Buenos Aires, en un ambiente privado junto a familiares y amigos.

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul
Foto redes sociales

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reconocida pareja, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, estarían a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación: su supuesto matrimonio ya tendría fecha definida, según medios argentinos.

¿Tini Stoessel en una relación con Young Miko? Crecen los rumores sobre su romance
RELACIONADO

¿Tini Stoessel en una relación con Young Miko? Crecen los rumores sobre su romance

Posible fecha del matrimonio entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente la boda, varios gestos recientes en público avivaron aún más las sospechas entre sus seguidores.

De acuerdo con la revista Para Ti, una fuente cercana a los artistas aseguró que la ceremonia civil se llevaría a cabo el viernes 5 de diciembre, en un evento íntimo, reducido y manejado bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

La posible unión marcaría un nuevo capítulo en la historia de amor que inició en 2021. Desde entonces, ambos han mantenido su relación con un perfil más reservado, especialmente en los últimos meses, pese a la constante atención mediática. Según medios locales, la celebración tendría lugar en Buenos Aires, con la presencia únicamente de familiares y amigos muy cercanos.

Los rumores crecieron aún más durante uno de los shows de la cantante en su "Fututtura Tour" en Tecnópolis, cuando una fan le preguntó directamente si se iba a casar. Tini respondió “Se viene...”, lo que encendió de inmediato las alarmas entre sus seguidores.

Rodrigo de Paul firmó con Inter Miami a un año del Mundial: ¿de cuánto será su sueldo?
RELACIONADO

Rodrigo de Paul firmó con Inter Miami a un año del Mundial: ¿de cuánto será su sueldo?

Así empezó su historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini y De Paul se conocieron en 2021 y, aunque al comienzo mantuvieron su vínculo en absoluta reserva, pronto se convirtió en una de las relaciones más comentadas en Argentina y el mundo hispano. La pareja ha enfrentado titulares, rumores y una fuerte exposición mediática. En 2023, la pareja decidió ponerle fin a su relación.

Pero en 2025 fueron vistos en Madrid, lo que desató nuevos rumores sobre una posible reconciliación. Por ahora, cada uno continúa enfocado en su carrera, ya que Tini avanza con su gira internacional, mientras Rodrigo sigue comprometido con el Inter de Miami y la Selección Argentina.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia del matrimonio, manteniendo el misterio que mantiene expectantes a sus seguidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Latin Grammy

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025

Artistas

Laura Londoño reveló cómo vivió las escenas íntimas junto a Carmen Villalobos en La Huésped

Bogotá

¿Cuál es el barrio más económico y atractivo para vivir en Bogotá? esto reveló la IA

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

¡Todo listo! Así quedó organizada la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Corte Suprema de Justicia

Isabel Zuleta por orden de la Corte se retractó de los señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

La Corte Suprema de Justicia falló sobre una denuncia penal por los señalamientos que hizo la senadora contra el alcalde de Medellín en el ‘Tarimazo’.

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Resultados lotería

Lotería de Bogotá, resultados del jueves 13 de noviembre: números ganadores del premio mayor

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"