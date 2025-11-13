Filtran la supuesta fecha de boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La reconocida pareja, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, estarían a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación: su supuesto matrimonio ya tendría fecha definida, según medios argentinos.

Posible fecha del matrimonio entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente la boda, varios gestos recientes en público avivaron aún más las sospechas entre sus seguidores.

De acuerdo con la revista Para Ti, una fuente cercana a los artistas aseguró que la ceremonia civil se llevaría a cabo el viernes 5 de diciembre , en un evento íntimo, reducido y manejado bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

La posible unión marcaría un nuevo capítulo en la historia de amor que inició en 2021. Desde entonces, ambos han mantenido su relación con un perfil más reservado, especialmente en los últimos meses, pese a la constante atención mediática. Según medios locales, la celebración tendría lugar en Buenos Aires, con la presencia únicamente de familiares y amigos muy cercanos.

Los rumores crecieron aún más durante uno de los shows de la cantante en su "Fututtura Tour" en Tecnópolis, cuando una fan le preguntó directamente si se iba a casar. Tini respondió “Se viene...”, lo que encendió de inmediato las alarmas entre sus seguidores.

Así empezó su historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini y De Paul se conocieron en 2021 y, aunque al comienzo mantuvieron su vínculo en absoluta reserva, pronto se convirtió en una de las relaciones más comentadas en Argentina y el mundo hispano. La pareja ha enfrentado titulares, rumores y una fuerte exposición mediática. En 2023, la pareja decidió ponerle fin a su relación.

Pero en 2025 fueron vistos en Madrid, lo que desató nuevos rumores sobre una posible reconciliación. Por ahora, cada uno continúa enfocado en su carrera, ya que Tini avanza con su gira internacional, mientras Rodrigo sigue comprometido con el Inter de Miami y la Selección Argentina.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia del matrimonio, manteniendo el misterio que mantiene expectantes a sus seguidores.