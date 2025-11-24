“Me amenazaron”: Nicolás Arrieta afirma ser víctima de robo tras polémico video

Nicolás Arrieta ha vuelto a verse envuelto en una fuerte polémica, que ya se ha tomado las redes sociales en las horas más recientes, tras protagonizar un enfrentamiento con un sujeto acusado por el famoso de haber hurtado una de sus pertenencias.

Por supuesto, el clip ya ha generado gran controversia en redes sociales ya que cientos de internautas abrieron un debate al defender y criticar la reacción del primer participante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta?

La capital se vistió de azul al recibir en concierto a Blessd, quien se convirtió en el primer artista del género urbano en presentarse en el Vive Claro. La presencia de Nicolás Arrieta, en medio del público, generó conmoción entre algunos fanáticos del “bendito”, pues algunos optaron por filmar al famoso.

No obstante, Arrieta logró llevarse la atención de los ciudadanos ya que, al finalizar el evento, habría sido víctima de un presunto robo. Según su declaración, dada en su cuenta oficial de Instagram, decidió salir del concierto para disponerse a consumir una mazorca, no sin antes percatarse de que un sujeto habría tomado la cadena que llevaba en su cuello.

Al observar lo ocurrido, el famoso reacciona rápidamente para enfrentar al presunto delincuente, quien manifiesta no haber hurtado dicha pertenencia. No obstante, ante la llegada de las autoridades, Nicolás expresó su inconformidad ya que aseguró que estas “no hicieron nada” y lo “amenazaron”.

“Ese tipo me robó, me arrancó la cadena y lo cogí así. La Policía no hizo nada, al man no se lo llevaron, me amenazaron con arrestarme, me iban a meter un taser… obviamente yo estaba re alterado como le pasaría a cualquier persona”, manifestó.

Así mismo, se despachó en contra de los internautas que condenaron su conducta, pues explicó que cualquier persona en su posición “habría actuado igual”.

“Si a ustedes los van a robar, seguro que se alteran. Llegó un montón de gente a acercarse… yo sí soy así, yo me voy a enojar si me roban y le puede pasar a cualquier persona… a mí me importa un carajo ser famoso o lo que sea”, añadió.

Nicolás Arrieta denuncia presunta banda de ladrones en Bogotá

De igual manera, Arrieta manifestó que algunos de sus seguidores le escribieron asegurando que dichos sujetos, que se observan en los videos que circulan en redes sociales, harían parte, al parecer, de una presunta banda de ladrones que operan principalmente en este tipo de eventos masivos.

“Muchas personas me escribieron que esta gente es una banda de ladrones. El man me arrancó la cadena y se la pasó a una vieja y la vieja a otra… no hay que dejarse”, finalizó.