Shakira y Beéle convierten Barranquilla en escenario mundial con “Algo Tú”

Shakira vuelve a conectar con sus raíces y a marcar tendencia en la industria musical con el lanzamiento del video oficial de “Algo Tú”, una colaboración junto al artista colombiano Beéle que ya empieza a generar conversación a nivel global. La producción audiovisual, dirigida por la propia Shakira junto a Jaume De Laiguana, apuesta por una narrativa visual cargada de identidad cultural, ritmo y conexión con el Caribe colombiano.

El video fue grabado en distintos puntos emblemáticos de Barranquilla, ciudad natal de ambos artistas, y se convierte en un homenaje directo a su esencia. Entre los escenarios más destacados aparece el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un espacio que recoge la tradición artística y cultural del Carnaval. A esto se suman locaciones como el Gran Malecón del Río, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones Puerta de Oro, reflejando la transformación urbana que ha vivido la ciudad en las últimas décadas.

Un homenaje visual a Barranquilla y su cultura

Más allá de lo estético, el video de “Algo Tú” logra transmitir una energía auténtica gracias a la participación de comparsas tradicionales como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el histórico grupo de danza El Congo Grande. Estas expresiones culturales le dan vida a una propuesta que no solo acompaña la canción, sino que refuerza su identidad caribeña.

La química entre Shakira y Beéle también se convierte en uno de los puntos fuertes de la producción. Ambos artistas aparecen bailando por las calles de la ciudad, en una sincronía que resalta la frescura del tema y su potencial como éxito internacional.

Expansión global con nuevos sonidos y escenarios

El lanzamiento del video no llega solo. Como parte de la estrategia musical, se anunció un EP que incluirá tres versiones de “Algo Tú”: la original y dos remixes a cargo de Shimza e Indira Paganotto. Estas reinterpretaciones llevan la canción a otros territorios sonoros, desde el afro house hasta el techno, ampliando su alcance en las pistas de baile a nivel mundial.

El impacto del tema ya se había anticipado semanas atrás, cuando Shakira y Beéle lo interpretaron en vivo en el Zócalo de Ciudad de México, ante más de 400 mil asistentes, en uno de los eventos más multitudinarios realizados en ese escenario. A esto se suma la presencia del remix de Shimza en escenarios internacionales como Coachella, lo que evidencia el alcance global del proyecto.

Mientras tanto, la barranquillera continúa consolidando su momento artístico. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha sido reconocida como la más taquillera en la historia latina, y su próximo concierto en Copacabana, programado para el 2 de mayo, promete ser otro hito en una carrera que sigue evolucionando sin perder su esencia.