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Frutinovelas: el fenómeno que se está tomando todas las redes sociales en el mundo

Este nuevo formato hecho con inteligencia artificial representa situaciones de la vida cotidiana que logran conectar con la audiencia.

Foto: Captura pantalla TikTok @madt3ddy
Foto: Captura pantalla TikTok @madt3ddy

Noticias RCN

abril 09 de 2026
06:47 p. m.
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No cabe duda de que el vasto mundo del internet y las redes sociales son las que están mandando la parada hoy en día si se habla de viralización masiva y marketing rápido.

Por esto, las llamadas frutinovelas se han convertido en uno de los contenidos de mayor interés en las semanas más recientes gracias a la implementación de dramas propios de las típicas telenovelas, pero en formato frutas hechas con IA.

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¿En qué consiste este formato?

El favorito para muchos en redes sociales como TikTok, Instagram reels y YouTube shorts, estas historias, protagonizadas por frutas animadas que adoptan la condición corpórea de un humano, son dramas cortos y se han tomado el algoritmo de todas estas redes sociales para llamar la atención de los usuarios.

Sus tramas están principalmente inspiradas en situaciones de la vida real o hechos de telenovelas clásicas que abordan temas como las traiciones, el desamor, el drama, secretos familiares, mentiras, entre otras temáticas que captan el interés de millones de usuarios.

Esta animación digital utiliza en algunos casos doblajes reales o voces creadas directamente por la inteligencia artificial sin la necesidad de tener que utilizar actores de verdad.

Varios de los videos que suman la mayor cantidad de vistas también se centran en recrear escenas de algunas producciones famosas en el país como la historia de ‘Betty, la fea’.

Este formato ya ha sido implementado por un sin fin de creadores de contenido, quienes han aprovechado sus dotes para el doblaje y han protagonizado divertidas historias que son dignas de miles y hasta millones de visualizaciones.

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¿Cuál es el éxito detrás de este nuevo formato?

Expertos han señalado que este tipo de contenidos cortos y con un inicio, nudo y desenlace son los ideales para las nuevas audiencias ante la inmediatez y la rapidez de los videos que hoy en día se consumen en redes.

La tendencia, que inició en Estados Unidos, se ha tomado rápidamente países de Latinoamérica en donde ya son todo un éxito, pues estos contenidos ya han sido utilizados para realizar marketing de marcas conocidas internacionalmente.

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