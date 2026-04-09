¡Consternación en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin López ante la posibilidad de ser EXPULSADOS

El miércoles 8 de abril, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia tuvieron que reunirse para revelar varios de sus pensamientos y escribir un libro de críticas.

Sin embargo, durante esa dinámica, Eidevin López y Alejandro Estrada tuvieron un cruce en el que no solo hubo provocación verbal y física, sino que también empujones.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se cruzaron límites que no están permitidos en La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' rompió el silencio y dijo que no bastaba con una sanción, sino que está abierta la posibilidad de que ambos participantes sean expulsados.

No obstante, los televidentes, a través de una votación que ya está habilitada en la página oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026, son los que decidirán el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López.

Las opciones que están habilitadas son las siguientes:

Expulsión para los dos.

Nominación con candados para los dos por dos semanas.

Expulsión para Alejandro Estrada.

Expulsión para Eidevin López.

Además, el veredicto será revelado en la gala de este jueves 9 de abril.

Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin López ante posibilidad de quedar expulsados de La Casa de los Famosos

El 'jefe', notablemente molesto, tomó la vocería en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y planteó lo siguiente tras lo ocurrido entre Alejandro Estrada y Eidevin López:

Famosos, en mi casa se cruzaron los límites. En reiteradas ocasiones les he llamado la atención y los he sancionado de diferentes maneras. Es importante que, en medio de una discusión, respeten las diferencias, dejen hablar al otro, no provoquen incitando a la agresión y no invadan el espacio personal. Eidevin y Alejandro, la decisión que he tomado es que el futuro de ustedes dos en la competencia está en manos del público.

En consecuencia, ambos habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 escucharon al 'jefe' con atención y tuvieron espacios para dirigirse al público.

"Colombia, gracias por la oportunidad. La decisión está en manos de ustedes y yo simplemente pretendo seguir divirtiéndome y por eso me quedaría acá. Considero que he cumplido con el juego, con muchas de las dinámicas, y tengo un límite en las provocaciones. Sencillamente, seguiré jugando si ustedes lo quieren", manifestó Alejandro Estrada.

"Quiero pedirles disculpas a Colombia, a todos ustedes y al 'jefe', de pronto por el momento ocasionado. Quiero seguir acá, quiero seguir dándola toda, seguir jugando y vuelvo a pedirles disculpas. Espero que se tome una buena decisión", indicó Eidevin López.

¿Qué participantes quedaron en riesgo en La Casa de los Famosos Colombia tras la nominación?

En la gala del 8 de abril también se llevó a cabo una nueva jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes tuvieron que asignar votos negativos mediante medallas y, además, el público también tomó una decisión.

Por ende, quedaron en riesgo los siguientes famosos: