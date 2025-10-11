CANAL RCN
Fuertes críticas a Yeferson Cossio tras exponer su privacidad con Carolina Gómez

El creador de contenido enfrenta una polémica en redes sociales luego de unas recientes declaraciones sobre su relación.

Yeferson Cossio
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
06:59 a. m.
Hay polémica alrededor de Yeferson Cossio nuevamente, esta vez por unos comentarios realizados alrededor de su relación con la influencer Carolina Gómez. En medio de una trasmisión en directo, reveló detalles íntimos sobre la la vida de pareja de ambos.

El hecho se dio mientras Cossio compartía en un live junto a su novia y otros influencers. En un momento, la conversación tomó un rumbo que sus seguidores consideran que debía mantenerse en privado, pues reveló algunas prácticas con su pareja, dejando sorprendido a más de uno.

¿Qué dijo Cossio y por qué las críticas?

Durante el espacio en vivo, el influencer detalló aspectos personales de su relación con Carolina Gómez, lo que varios usuarios interpretaron como una falta de respeto hacia ella.

Los comentarios destacaron que la privacidad de la pareja debía mantenerse en un ámbito reservado, sin convertir la intimidad en contenido de entretenimiento.

Aunque algunos seguidores defendieron que el stream fue una charla espontánea sin mala intención, otros pidieron “cancelar” al influencer, al considerar que sus declaraciones fueron una muestra de irrespeto.

Así reaccionó Yeferson Cossio a la polémica

"No lo hice en pro de faltarle al respeto, ni de exponerla, para mí todo eso es normal. Solamente pedirle disculpas a usted, amor, por lengüisuelto. No me estoy excusando, es una disculpa de corazón, pero para mí es algo tan normal", comentó Cossio en otra publicación.

"Yo no le estoy faltando el respeto a nadie, no estoy denigrando a nadie", añadió, indicándole a sus seguidores que a partir de este episodio dejará de compartirles detalles interesantes sobre su relación que él sigue considerando normales.

