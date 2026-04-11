Infante de Marina rescató a pequeña gatita en medio de operaciones en la selva

Un insólito rescate no solo ha enternecido a toda la unidad de infantes de la Armada de Colombia ya que también se ha ganado las ovaciones por parte de cientos de usuarios al darse a conocer la conmovedora historia de ‘Micha’.

Se trata del rescate de una pequeña gatita, quien se encontraba en medio de la selva y fue vista por un infante de Marina que terminó rescatándola y llevándola con todo el grupo de infantes que se encontraban en la misión.

¿Cómo fue el rescate de ‘Micha’?

‘Micha’, nombre que recibió la pequeña felina, fue encontrada en medio de la selva por el infante de Marina Diego Sandoval y demás compañeros que no dudaron en rescatarla y prestarle los cuidados básicos para su recuperación.

En medio de la misión, ‘Micha’ se convirtió en la fiel compañera del infante Sandoval, quien compartió varias de las actualizaciones del rescate por medio de sus redes sociales.

Allí no solo documentó su rescate ya que también compartió algunos de los momentos más especiales de la pequeña gatita con la unidad.

‘Micha’ hizo parte de todos los trayectos de los infantes al ir siempre sobre los amplios morrales que cada uno llevaba sobre su espalda.

La comandante ‘Micha’, nombre que los demás infantes le dieron a la pequeña, estuvo acompañada y protegida por medio de un arnés hecho con cordones para que no escapara ni tuviera riesgos al tener contacto con otros animales en medio de la selva.

La felina logró ganarse el corazón de todo el pelotón, pues cada uno de los infantes se distribuyó las labores de cuidado como brindarle alimento, mantener limpia su arenera, participar de juegos para entretenerla y ofrecer zonas de descanso seguras para sus siestas.

‘Micha’ también logró viajar en los buques de la Armada, mientras disfrutó de la vista al mar y de las caricias de todo el pelotón que en cada misión la cuidó y resguardó.

¿Qué pasó con la gata rescatada por infante de Marina?

Tras varias semanas del rescate, ‘Micha’ finalmente logró ser adoptada por uno de los infantes de la unidad. Según la más reciente actualización del infante Sandoval, ‘Micha’ viajará a su nuevo hogar en Cartagena donde recibirá todas las atenciones necesarias para tener una vida llena de amor y cuidados.

“Micha llegó a nuestras vidas en medio de una patrulla y se ganó el corazón de todo el pelotón. Hoy comienza una nueva aventura llena de amor y felicidad. Micha ya va para su hogar. Me siento feliz de haberla rescatado, pero la voy a extrañar muchísimo”, aseguró el infante Diego Sandoval.