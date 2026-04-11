CANAL RCN
Tendencias

Infante de Marina rescató a pequeña gatita en medio de operaciones en la selva

La misión, por infantes de la Armada de Colombia, también permitió el rescate de la pequeña felina.

Foto: IG @diego_sandoval97
Foto: IG @diego_sandoval97

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un insólito rescate no solo ha enternecido a toda la unidad de infantes de la Armada de Colombia ya que también se ha ganado las ovaciones por parte de cientos de usuarios al darse a conocer la conmovedora historia de ‘Micha’.

Se trata del rescate de una pequeña gatita, quien se encontraba en medio de la selva y fue vista por un infante de Marina que terminó rescatándola y llevándola con todo el grupo de infantes que se encontraban en la misión.

Famosas piden tomar “cartas en el asunto” tras el polémico video de Isabella Ladera con su hija
RELACIONADO

Famosas piden tomar “cartas en el asunto” tras el polémico video de Isabella Ladera con su hija

¿Cómo fue el rescate de ‘Micha’?

‘Micha’, nombre que recibió la pequeña felina, fue encontrada en medio de la selva por el infante de Marina Diego Sandoval y demás compañeros que no dudaron en rescatarla y prestarle los cuidados básicos para su recuperación.

En medio de la misión, ‘Micha’ se convirtió en la fiel compañera del infante Sandoval, quien compartió varias de las actualizaciones del rescate por medio de sus redes sociales.

Allí no solo documentó su rescate ya que también compartió algunos de los momentos más especiales de la pequeña gatita con la unidad.

‘Micha’ hizo parte de todos los trayectos de los infantes al ir siempre sobre los amplios morrales que cada uno llevaba sobre su espalda.

La comandante ‘Micha’, nombre que los demás infantes le dieron a la pequeña, estuvo acompañada y protegida por medio de un arnés hecho con cordones para que no escapara ni tuviera riesgos al tener contacto con otros animales en medio de la selva.

La felina logró ganarse el corazón de todo el pelotón, pues cada uno de los infantes se distribuyó las labores de cuidado como brindarle alimento, mantener limpia su arenera, participar de juegos para entretenerla y ofrecer zonas de descanso seguras para sus siestas.

‘Micha’ también logró viajar en los buques de la Armada, mientras disfrutó de la vista al mar y de las caricias de todo el pelotón que en cada misión la cuidó y resguardó.

Emiro Navarro preocupó por su estado de salud: “Les pido que me tengan en sus oraciones”
RELACIONADO

Emiro Navarro preocupó por su estado de salud: “Les pido que me tengan en sus oraciones”

¿Qué pasó con la gata rescatada por infante de Marina?

Tras varias semanas del rescate, ‘Micha’ finalmente logró ser adoptada por uno de los infantes de la unidad. Según la más reciente actualización del infante Sandoval, ‘Micha’ viajará a su nuevo hogar en Cartagena donde recibirá todas las atenciones necesarias para tener una vida llena de amor y cuidados.

“Micha llegó a nuestras vidas en medio de una patrulla y se ganó el corazón de todo el pelotón. Hoy comienza una nueva aventura llena de amor y felicidad. Micha ya va para su hogar. Me siento feliz de haberla rescatado, pero la voy a extrañar muchísimo”, aseguró el infante Diego Sandoval.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Indirecta para Pipe Bueno? El video de Jessica Cediel que se hizo viral tras casarse

Viral

Famosas piden tomar “cartas en el asunto” tras el polémico video de Isabella Ladera con su hija

Viral

¿Karina García mostrará el rostro de su bebé? Esto respondió la influencer

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Yílmar Velásquez reapareció en Santa Fe y sorprendió con mensaje en medio de los malos resultados

Yílmar Velásquez reapareció tras más de dos meses sin jugar con Santa Fe y envió un mensaje a los hinchas en medio de su conflicto con Pablo Repetto.

Policía Nacional

Subintendente de la Policía fue asesinado durante un asalto dentro de un banco

La víctima fue identificada como Ángel de Jesús Arrieta Ruiz, quien se encontraba de descanso y realizaba una diligencia personal.

Inglaterra

Hombres señalados de violar a mujer drogada alegan que era una fantasía consensuada

Dólar

Dólar en Colombia hoy, 4 de noviembre de 2026: así cerró la divisa este miércoles

OMS

La OMS alerta por los bajos niveles de actividad física entre adolescentes de todo el mundo