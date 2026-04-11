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Yílmar Velásquez reapareció en Santa Fe y sorprendió con mensaje en medio de los malos resultados

Yílmar Velásquez reapareció tras más de dos meses sin jugar con Santa Fe y envió un mensaje a los hinchas en medio de su conflicto con Pablo Repetto.

Yílmar Velásquez reapareció en Santa Fe y sorprendió con mensaje en medio de los malos resultados
Foto: Santa Fe

Sebastián Montañez

noviembre 04 de 2026
05:22 p. m.
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La situación de Yílmar Velásquez sigue generando comentarios entre los hinchas de Independiente Santa Fe.

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El mediocampista, que lleva más de dos meses sin disputar un partido oficial, reapareció este miércoles 4 de noviembre con un mensaje dirigido a los aficionados, en medio del mal momento deportivo que atraviesa el equipo cardenal.

¿Por qué Yílmar Velásquez no juega con Independiente Santa Fe?

El último partido del volante fue el 19 de agosto de 2026, cuando ingresó en los minutos finales del empate 0-0 frente a River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde entonces, desapareció de las convocatorias. Aunque inicialmente existieron dudas sobre una posible lesión, el futbolista aclaró que había sido apartado del plantel por diferencias con el entrenador Pablo Repetto.

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El técnico uruguayo confirmó la situación en septiembre y explicó que los desacuerdos estaban relacionados con la participación del jugador.

“Me exigió que tenía que ser titular y no es posible, tenía que esperar su turno, como le ha tocado a todos”, aseguró Repetto.

Además, agregó: “No es la primera vez que es apartado del grupo, el semestre pasado también se apartó”.

El mensaje de Yílmar Velásquez a los hinchas de Santa Fe

Los recientes resultados y el rendimiento del equipo provocaron que varios aficionados volvieran a pedir el regreso del mediocampista.

Ante las muestras de respaldo, Velásquez publicó una historia en Instagram, horas antes del compromiso frente a Cúcuta Deportivo.

“Un saludo para todas las personas que se han tomado el tiempo de apoyarme en este momento, no les puedo responder a todos, pero quiero que sepan que les agradezco de corazón, ahora hacerle fuerza al equipo, la institución es más grande que yo o cualquiera, energías positivas siempre, y Fe leones, Gracias por su respaldo, de un jugador y persona honesta para ustedes”, escribió.

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El mensaje fue interpretado como un llamado a apoyar al equipo pese a las diferencias que mantiene con el cuerpo técnico.

Por ahora, no se ha anunciado ningún cambio en su situación deportiva ni una posible reincorporación al plantel.

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