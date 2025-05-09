Galápagos y LATAM le apuestan a la sostenibilidad: del plástico reciclado nacen bicicletas y ropa ecológica

En las Islas Galápagos, el programa “Baltra Libre de Plásticos”, impulsado por LATAM y el aeropuerto de Baltra, transforma residuos en nuevos productos como uniformes, bolsitas y bicicletas.

Una iniciativa que protege el ecosistema y promueve un turismo sostenible.

Un viaje sostenible que inspira desde Ecuador

El turismo sostenible ya no es solo un concepto, sino una realidad que se puede vivir y sentir en las Islas Galápagos, Ecuador. Allí, la aerolínea LATAM junto con el aeropuerto de Baltra lideran una iniciativa innovadora que busca reducir el impacto ambiental del plástico de un solo uso en este ecosistema único.

El programa “Baltra Libre de Plásticos” recolecta las botellas desechadas en la isla para enviarlas gratuitamente en vuelos solidarios hasta Quito, donde son transformadas en nuevos objetos. Una tonelada de botellas puede convertirse en una bicicleta ecológica; otras, en fibras para confeccionar uniformes o en prácticos accesorios como bolsitas para gafas.

LATAM y Baltra: darle un segundo vuelo a los residuos

De acuerdo con Jorge, gerente del aeropuerto de Baltra, más del 85% de los plásticos de un solo uso que llegan a las islas provienen de la pesca, las corrientes marinas o el abastecimiento externo. “Eso afecta directamente la conservación, por eso decidimos actuar”, afirmó.

La estrategia consiste en recolectar, comprimir y transportar los residuos plásticos hacia el continente, donde se procesan y regresan a la isla convertidos en productos útiles. Este modelo circular demuestra que la sostenibilidad es posible y que los desechos pueden tener un segundo vuelo.

Con esta apuesta, Galápagos avanza en la protección de su biodiversidad y se consolida como un referente mundial en prácticas de reciclaje, conservación ambiental y turismo responsable.

CONTENIDO PATROCINADO