Desde su ruptura con Shakira y la formalización de su relación con Clara Chía, Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar y ha estado envuelto en más de una polémica. El exjugador del Barcelona y Manchester United ha demostrado su amor y felicidad desde que empezó a salir con la modelo catalana; sin embargo, no todo sería un 'jardín de rosas'.

Piqué ha tenido que viajar a Miami para ver a sus hijos, Milan y Sasha, desde que la artista barranquillera decidió mudarse a la 'ciudad del sol'. Con este ir y venir del campeón del mundo en Sudáfrica 2010, se esperaba que Clara Chía pasara tiempo con su familia. Pues bien, la relación con sus padres estaría "deteriorada" y, según 'Mundo Deportivo', prefiere quedarse en la casa de una amiga.

El exdefensor 'culé' no sería del agrado para los padres de Clara Chía. Este problema familiar ha generado un distanciamiento complicado y la modelo se habría inclinado por el ídolo del Barcelona, quien recientemente anunció a James Rodríguez, Westcol y Pelicanger como presidentes de la Kings League Américas.

Gerard Piqué no es querido por los padres de Clara Chía

Lluís Chía y Marga Martí no quieren saber lo más mínimo del exfutbolista español. "La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía", reveló Jordi Martín, paparazzi ibérico, a la revista mexicana 'TV Notas'.

Gerard Piqué, un conflicto en la familia Chía Martí

"Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja. La relación de Clara con sus padres está muy deteriorada", concluyó.