Giovanny Ayala se disculpó con sus colegas en medio de misa ofrecida a Yeison Jiménez

La reacción de Giovanny Ayala tras el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá fue uno de los temas más comentados tras el accidente aéreo donde perdió la vida el cantante caldense de 34 años en el municipio de Paipa, en Boyacá.

Ayala explicó que varios artistas habrían utilizado el homenaje como una oportunidad para generar contenido en redes sociales, acusando que fue más oportunismo que respeto por el fallecido. También afirmó que no quiso hacer parte de un acto que, a su juicio, no estaba alineado con lo que merecía Yeison Jiménez.

Giovanny Ayala pidió disculpas a sus colegas

Durante una misa ofrecida por el descanso de Yeison Jiménez y de las otras cinco víctimas del accidente, el artista dirigió un mensaje solemne desde el altar. Agradeció la posibilidad de celebrar la eucaristía y expresó su solidaridad con los familiares: “Lo sentimos muchísimo y mucha fortaleza a su familia”.

Uno de los momentos más significativos fue su llamado explícito a la reconciliación entre colegas del género popular. Ayala pidió “paz” y unión, subrayando que las personas fallecidas dejaron una huella profunda en sus familias. También afirmó que, pese al dolor, “la vida hay que seguirla”.