¿Respuesta para Giovanny Ayala? El video de Jessi Uribe y Luis Alfonso que desató polémica

Un video de Jessi Uribe y Luis Alfonso se volvió viral y muchos lo interpretan como una indirecta a Giovanny Ayala tras la polémica por el homenaje a Yeison Jiménez.

Jessi Uribe y Luis alfonso
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 21 de 2026
11:05 a. m.
La polémica alrededor del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena sigue dando de qué hablar. Esta vez, el foco se trasladó a un video viral protagonizado por Jessi Uribe y Luis Alfonso, que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las críticas lanzadas días atrás por Giovanny Ayala.

El cantante llanero fue uno de los grandes ausentes del tributo y, a través de redes sociales, explicó su decisión con un tono que encendió la discusión en el gremio de la música popular.

Las declaraciones de Giovanny Ayala que desataron la polémica

En un video publicado tras el evento, Ayala cuestionó el ambiente del homenaje y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá. Me puse a averiguar dónde estaba el circo, pero estaba en el Movistar Arena, y yo dije ¿cómo? Pues allá estaba el circo, al que yo no quise ir”, expresó.

El artista explicó que su ausencia no fue improvisada y recordó una experiencia previa. “Un circo al que yo no quise ir porque ya en una ocasión, en la despedida del maestro Darío Gómez, pasaron muchas cosas desagradables”, añadió, dejando claro su inconformidad con este tipo de eventos.

En ese mismo video, Ayala también se pronunció sobre el momento en el que Pipe Bueno le toca las partes íntimas a Jessi Uribe.

El video de Jessi Uribe y Luis Alfonso que se volvió viral

Tras esas palabras, varios artistas reaccionaron. Algunos lo hicieron de forma directa y otros no. En medio de la grabación del video de Un aventurero en el cielo, canción creada junto a otros intérpretes en honor a Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Luis Alfonso protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral.

Con guitarra en mano, ambos hicieron una sátira musical que muchos asociaron con las críticas de Ayala. Durante la escena, Jessi canta: “Aunque le adviertan seguido, sigue agarrándome el ch*mbo, ahí les presento a mi Pipe”, a lo que Luis Alfonso responde con rimas improvisadas, provocando risas entre los presentes.

Aunque el fragmento no menciona nombres de forma explícita, seguidores en redes sociales aseguraron que se trata de una indirecta clara a los señalamientos de Giovanny Ayala, especialmente por las críticas a los “juegos pasados de tono” durante el homenaje.

