Joven que expuso a pareja infiel en concierto de Coldplay ahora pide ayuda en redes

Lo que empezó como una grabación espontánea durante un concierto de Coldplay se convirtió en un fenómeno viral de más de 120 millones de reproducciones, y ahora ha dejado consecuencias reales tanto para la pareja expuesta como para quien captó el momento.

Grace Springer, la joven detrás del video, está pidiendo ayuda económica a través de redes sociales.

Grace Springer, la autora del video viral, busca apoyo en redes

Grace Springer, graduada de la MonMouth University en Nueva Jersey, fue quien grabó y publicó en TikTok el famoso clip en el que una pareja aparece cariñosa en la kiss cam del concierto de Coldplay del 16 de julio. Sin conocer su identidad, lo publicó por considerarlo una “reacción interesante”.

Lo que no imaginó fue el impacto. “No tenía idea de quién era la pareja”, dijo Grace a Hello Magazine. Días después, se supo que el hombre en el video era Andy Byron, un alto ejecutivo que renunció como CEO tras el escándalo.

A pesar de la fama, Grace asegura que no ha recibido beneficios económicos por la viralidad: “No he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”, expresó en el programa británico This Morning, el 21 de julio.

"Play stupid games... win stupid prizes"

Aunque ha expresado cierto remordimiento por haber “puesto la vida de otros patas arriba”, también defiende que la viralidad trae consecuencias inevitables en la era digital. “Play stupid games… win stupid prizes”, dijo sobre la exposición de la pareja.

Aprovechando la viralidad del video y el incremento en sus seguidores, Grace pide apoyo económico a través de Venmo y Cashapp, con la intención de saldar su deuda estudiantil. De tener apenas 100 seguidores, ahora supera los 47 mil y busca transformar su momento viral en una oportunidad de alivio financiero.