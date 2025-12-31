Grandbrothers en Cartagena: el experimento electrónico que reinventa el piano

Grandbrothers, el dúo europeo que combina virtuosismo clásico con ingeniería electrónica de vanguardia, será uno de los protagonistas de la edición número 20 del Cartagena Festival de Música. Su propuesta —descrita por la crítica como una “cirugía de corazón abierto” al piano— transforma el instrumento en un laboratorio de sonidos que mezcla tradición, tecnología y emoción. La apuesta confirma la evolución del Festival hacia lenguajes musicales más contemporáneos y conecta con nuevas audiencias ávidas de experiencias inmersivas y diferentes.

El piano como protagonista histórico del Festival

Durante sus veinte años de historia, el Cartagena Festival de Música ha tenido al piano como uno de sus ejes centrales. No es casual: grandes compositores lo utilizaron como herramienta creativa, fascinados por su amplitud sonora y su capacidad de funcionar como una “pequeña orquesta”. En esta edición conmemorativa, el Festival decidió rendirle un homenaje especial, no desde la nostalgia, sino desde la exploración de sus posibilidades futuras.

La programación busca demostrar que el piano no es solo un instrumento del pasado, sino un puente entre la música académica y las nuevas tecnologías. En ese contexto, la presencia de Grandbrothers adquiere un significado especial.

¿Quiénes son Grandbrothers y por qué suenan diferente?

Grandbrothers es un dúo conformado por el pianista alemán Erol Sarp y el ingeniero de sonido suizo Lukas Vogel. Su propuesta se basa en un método poco convencional: cada nota del piano acústico es capturada, procesada y transformada mediante un software diseñado por ellos mismos.

El resultado es un sonido que se aleja de lo tradicional, pero que conserva una profunda carga emocional. No se trata de música electrónica fría o mecánica, sino de una experiencia que amplifica las texturas y matices del instrumento, llevándolo a territorios inesperados.

Una mezcla de música clásica, jazz y electrónica

Según Erol Sarp, la base creativa de Grandbrothers se apoya en conocimientos sólidos de armonía y contrapunto, influencias de la música barroca y romántica, y armonías propias del jazz. Esa mezcla se traduce en composiciones que resultan familiares y extrañas al mismo tiempo.

La crítica ha encontrado múltiples formas de describir su sonido: desde “mirar el piano con una lupa” hasta “abrirlo quirúrgicamente para descubrir su interior”. En todos los casos, hay consenso en que su música propone un viaje introspectivo donde emergen tonos y resonancias que normalmente pasan desapercibidas al oído humano.

“Elsewhere”, el álbum más audaz de Grandbrothers

La visita del dúo a Cartagena coincide con el lanzamiento de su quinto álbum, Elsewhere, considerado su experimento más ambicioso en términos electrónicos. Este trabajo profundiza la relación entre lo acústico y lo digital, reafirmando a Grandbrothers como una de las propuestas más innovadoras del panorama musical actual.

Su participación en el Festival evidencia el compromiso de la organización con un público más ecléctico y con la integración de nuevas tecnologías en la composición musical, sin perder el rigor artístico.

Fecha, lugar y detalles del concierto en Cartagena

Grandbrothers se presentarán el martes 6 de enero a las 8:30 de la noche en la Capilla del Hotel Santa Clara. El concierto hace parte de la Serie Davivienda y promete ser una de las experiencias más comentadas de esta edición del Cartagena Festival de Música.

Para los asistentes, será una oportunidad única de escuchar cómo el piano, uno de los instrumentos más clásicos de la historia, se transforma en un vehículo sonoro del siglo XXI, capaz de sorprender incluso a los oídos más expertos.