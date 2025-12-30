Cartagena Festival de Música 2026 celebra 20 años con Maxim Vengerov y Paquito D’Rivera

Del 4 al 12 de enero de 2026, la ciudad amurallada será escenario de 27 conciertos que explorarán el diálogo entre tradición y modernidad bajo el lema El alma y el cuerpo. Maxim Vengerov, uno de los violinistas más reconocidos del planeta, y el célebre clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera encabezan una programación internacional que reafirma al festival como uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina.

Un festival que celebra dos décadas de excelencia musical

El Cartagena Festival de Música llega a su vigésima edición consolidado como un referente cultural de proyección internacional. En esta ocasión, el evento contará con artistas provenientes de países como Rusia, Italia, Hungría, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Kirguistán, Kazajistán, México, Cuba y Colombia, reafirmando su carácter global y diverso.

Durante nueve días, Cartagena será el punto de encuentro de solistas, orquestas y agrupaciones de cámara que interpretarán un repertorio cuidadosamente curado, con propuestas que van desde el barroco hasta expresiones contemporáneas que dialogan con la electrónica y la música popular.

Maxim Vengerov, Paquito D’Rivera y los grandes nombres del cartel

Entre los invitados más destacados se encuentra Maxim Vengerov, violinista ruso considerado uno de los mejores del mundo, quien también goza de amplio reconocimiento como director de orquesta. Vengerov se presentará los días 9 y 10 de enero, a las 11:00 a. m., en la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa, acompañado por la pianista kazaja Evgenia Startseva.

El cierre del festival estará a cargo del Paquito D’Rivera Quinteto, que compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la dirección de Paola Ávila, en un concierto al aire libre en la Plaza de la Aduana, uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico.

La Orquesta de Cámara Franz Liszt, eje sinfónico del festival

Como es tradición, el festival contará con una orquesta residente que será la columna vertebral de los conciertos sinfónicos. En esta edición, ese papel lo asumirá la Orquesta de Cámara Franz Liszt, bajo la batuta de István Várdai. Con más de seis décadas de trayectoria, este ensamble húngaro es considerado uno de los conjuntos de cámara más prestigiosos del mundo y aportará solidez artística a la programación central.

Solistas internacionales y talento colombiano en escena

La programación incluye una destacada nómina de solistas como el arpista español Xavier Maistre, la flautista alemana Silvia Careddu, la soprano italiana Mariam Battistelli y el barítono Lucio Gallo, reconocido por sus colaboraciones con directores legendarios como Claudio Abbado y Daniel Barenboim.

En el apartado de cuerdas y piano sobresalen nombres como Alena Baeva, Leticia Moreno, Simon Zhu, Elisabeth Brauß, Andrea Lucchesini, Gabriele Strata y Albert Cano-Smit. Por Colombia, participarán artistas de alto nivel como el violonchelista Santiago Cañón-Valencia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y el Bogotá Piano Trío.

‘El alma y el cuerpo’, una exploración musical profunda

La temática central del festival, El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares, propone un recorrido conceptual por dos corrientes de pensamiento musical. Por un lado, el “alma” representa el canon universal de la música clásica, con obras de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Por otro, el “cuerpo” se manifiesta en composiciones inspiradas en ritmos folclóricos y tradiciones nacionales, con autores como Grieg, Tchaikovsky, Smetana y Albéniz.

El programa también incorpora compositores latinoamericanos como Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Ernesto Lecuona y los colombianos Adolfo Mejía y Luis Antonio Calvo, reforzando el vínculo entre identidad cultural y música académica.

Cartagena, epicentro cultural de enero de 2026

Con esta edición conmemorativa, el Cartagena Festival de Música no solo celebra sus 20 años de historia, sino que reafirma su compromiso con la excelencia artística, la formación de públicos y el diálogo entre tradiciones musicales. Un evento que, una vez más, convierte a Cartagena en un escenario privilegiado para la música y la cultura en el inicio de 2026.