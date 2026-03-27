¿Surgirá una sociedad entre Westcol y Gustavo Petro? Este fue el comentario que hizo el presidente y es VIRAL

Westcol ingresó a la Casa de Nariño en la noche del jueves 26 de marzo y tuvo una larga conversación con el presidente Gustavo Petro.

Entre los temas conversados, el streamer le preguntó al mandatario por los mecanismos que cree que podría ayudar a que la violencia y la inseguridad cesen.

Además, también lo cuestionó por las razones por las que los jóvenes a veces prefieren estar alejados de la política y por los motivos detrás de los altos índices de delincuencia y pobreza en los barrios.

Westcol, en su intervención, le hizo saber a Gustavo Petro que, desde su percepción, las autoridades y la justicia de Colombia tienen que endurecer las penas contras las personas que cometan delitos.

Y la acogida que tuvo el 'stream' fue tanta que, incluso, Kick, la plataforma en la que transmite Westcol, llegó a colapsarse presentando intermitencias.

Justo en ese momento, Gustavo Petro preguntó por el número de personas que estaban conectadas y, tras escuchar la respuesta, realizó un comentario que generó risas y está siendo viral.

¿Se asocian Westcol y Gustavo Petro tras la audiencia que tuvo la entrevista? Esto dijo el presidente

Después de que Gustavo Petro consultó por la cantidad de personas que estaban atentas a su entrevista con Westcol y le respondieron que eran más de 95.000, habló en un tono jocoso de una asociación entre los dos.

"No, pero entonces somos un récord. Nos toca hacer una sociedad jajaja", expresó el presidente.

No obstante, todo se trató de un comentario suelto que hizo parte del estilo tranquilo y descomplicado con el que se llevó a cabo la conversación.

Westcol le hizo una petición a Gustavo Petro: ¿cuál fue?

El streamer antioqueño, en medio de su entrevista en la Casa de Nariño, le hizo saber a Gustavo Petro que le gustaría dirigir un debate en el que pudieran estar candidatos de 'izquierda' y 'derecha'.

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En consecuencia, le pidió que, en caso de ser posible, le ayudara a concretarlo.