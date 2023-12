Habitante de la calle tuvo cambió extremo y sorprendió a todos con su belleza

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales un video donde se observó el sorprendente cambio de 'look' de un habitante de la calle tras un baño y corte de cabello. Tras la grabación que cuenta con millones de visualizaciones, usuarios han pedido que se le de una oportunidad a este hombre en una agencia de modelaje por su belleza.

Y es que a medida que el peluquero fue cortando el cabello de este sujeto, poco a poco se fueron dando cuenta de su increíble belleza. Por otro lado, varios usuarios lamentaron verlo en dichas condiciones, ya que parecía que tenía una adicción a las drogas.

Cabe resaltar que en redes han trascendido varios videos donde se observan obras sociales hacia gente que no tienen un hogar y se encuentran desamparadas en las calles.

Habitante de calle sorprende a usuarios con su cambio

Al conocerse en redes sociales varias obras sociales por cuenta de estos videos, miles de usuarios pidieron a gritos que se le diera trabajo a este hombre en una agencia.

“Él es tan guapo. Material de modelo. Buen trabajo”, se leyó en algunos comentarios. "Es tan guapo. He rezado por él desde que publicaste esto”, agregó otra persona.

"Necesita un contrato de modelo. Un hombre muy guapo. Estoy seguro de que alguna marca estaría de acuerdo”, concluyeron.

Esta página que se hizo viral en redes se dedica a compartir cambios de look a personas en condiciones de pobreza. No obstante, se ha podido conocer que el peluquero no supo del paradero de este hombre tras realizar este cambio.