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Habrá CONMOCIÓN en La Casa de los Famosos Colombia 2026: el 'jefe' sigue tomando decisiones inesperadas

Los participantes tendrán que enfrentarse a una nueva actividad en los próximos días. Descubra qué sucederá.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
07:07 a. m.
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En los últimos días, el 'jefe' ha revolucionado la competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026 debido a que ha propuesto múltiples dinámicas.

Los habitantes han tenido que enfrentarse a las llamadas telefónicas, a nominaciones con cartas sorpresivas y a un líder 'invisible' que está haciendo todo lo posible para no dejarse descubrir.

Hay decisión que nunca antes se ha visto en La Casa de los Famosos Colombia: ya fue informada
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Sin embargo, no todo terminará ahí, sino que en los próximos días se llevará a cabo una actividad que incidirá en la convivencia. ¿Cuál es?

Habrá cine nuevamente en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se informó que se presentará una nueva función de cine.

Además, se dejó claro que los televidentes tendrán la oportunidad de elegir las escenas que quieren que observen los habitantes que siguen en competencia.

"¡Vuelve el cine! Y tú decides lo que verán los famosos. ¿Qué escena quieren en esta función?", se escribió en la pieza gráfica del post.

"Muy pronto el cine estará de regreso. Te leemos en los comentarios", se complementó en la descripción.

¿Qué pasó la última vez que se presentó una función de cine en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la segunda función de cine que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Mariana Zapata y Eidevin López tomaron la decisión de ponerle fin a sus lazos sentimentales.

Asimismo, se repitió la escena del desacuerdo que tuvo Alejandro Estrada con Yuli Ruiz y la tensión entre ellos dos se incrementó.

Habrá SHOCK en La Casa de los Famosos Colombia por determinación de ÚLTIMO MOMENTO del 'jefe': ¿qué pasará?
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Recuerde que usted puede conectarse durante las 24 horas con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la transmisión que se emite en la App del Canal RCN.

De igual manera, tiene la oportunidad de seguir la gala noche a noche en la señal principal.

 

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