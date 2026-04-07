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Habrá SHOCK en La Casa de los Famosos Colombia por determinación de ÚLTIMO MOMENTO del 'jefe': ¿qué pasará?

El 'jefe' sigue revolucionando la competencia con las reglas que ha planteado. Descubra los detalles.

Foto: Canal RCN.

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abril 07 de 2026
07:13 a. m.
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En La Casa de los Famosos Colombia 2026, como todos los martes, se llevará a cabo una nueva prueba de presupuesto.

En esta ocasión, todos los habitantes deberán poner de su parte para conseguir la mayor cantidad de puntos y no poner su alimentación en riesgo.

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Y es que, teniendo en cuenta el punto clave en el que se encuentra la competencia, volverá un reto que les ha costado a los famosos de las temporadas anteriores. ¿Cuál es?

Esta fue la decisión de ÚLTIMO MOMENTO que se tomó con el presupuesto de La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con lo revelado por Marcelo Cezán al finalizar la gala del 6 de abril, los famosos irán perdiendo puntos de su presupuesto por cada una de las groserías que digan.

Pero, además, Carla Giraldo, la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia 2026, ingresará para ser cómplice de Valentino Lázaro, el líder 'invisible' de la semana.

¿Qué poderes tiene Valentino Lázaro por ser el líder 'invisible' de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Al igual que el resto de líderes, Valentino Lázaro tiene los poderes que ya todos conocen: poder nominar a un compañero, gozar de inmunidad y abrir la 'caja de pandora'.

Sin embargo, durante esta semana también gozará de los siguientes beneficios, en el caso de que no lo descubran:

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  • Intercambiar a dos famosos de habitaciones (ya sucedió y él mismo se cambió por Alexa Torrex).
  • Elegir a dos famosos para que reciban un video mensaje de sus familias.
  • Usar el poder del veto de nominación en dos famosos.
  • Vetar a tres famosos para que no jueguen la salvación.
  • Elegir a dos famosos para que usen pantalones dobles durante 24 horas.

¿Cómo reaccionarán los participantes con el pasar de las horas? Descúbralo en la App y en la señal principal del Canal RCN.

 

 

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