CANAL RCN
Tendencias

¿En qué año se dio el primer beso?: esto dice un curioso estudio de Oxford

Un estudio de la Universidad de Oxford planteó que el beso podría ser uno de los comportamientos más antiguos.

¿Cuándo fue el primer beso?
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
05:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La pregunta sobre cuándo surgió el beso dejó de ser un simple dato curioso para convertirse en un elemento de análisis evolutivo.

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford publicó un estudio que propone que este gesto, aparentemente simple y cotidiano, podría remontarse a decenas de millones de años, mucho antes de la aparición del ser humano moderno.

La investigación fue divulgada en la revista Evolution and Human Behaviour.

¿Hace cuánto se dio el primer beso?

El estudio sostiene que el beso habría aparecido en un ancestro común de los grandes simios entre 16,9 y 21,5 millones de años atrás, lo que lo convierte en un comportamiento extremadamente antiguo.

Para los científicos, esta revelación cambia la idea tradicional de que el beso es una expresión exclusiva de la especie humana o una creación cultural reciente.

Los investigadores comenzaron recopilando evidencia del comportamiento de primates actuales, como bonobos, chimpancés y orangutanes, que han sido observados besándose.

Luego analizaron el gesto como un “rasgo” dentro del árbol genealógico de los primates, permitiendo ubicarlo en un punto evolutivo mucho más remoto.

Matilda Brindle, bióloga evolutiva de Oxford y coautora del estudio, destacó la relevancia de esta aproximación:

Esta es la primera vez que alguien adopta una perspectiva evolutiva amplia para examinar los besos.

Brindle explicó que estos resultados se suman a investigaciones anteriores que revelan la enorme diversidad de comportamientos sexuales presentes entre los primates.

¿Qué otros detalles se conocieron en el análisis?

El análisis también sugiere que los neandertales, que habitaron Eurasia antes de desaparecer, “probablemente también tenían la costumbre de besarse”, en concordancia con estudios previos que muestran que compartían microbios bucales y material genético con el homo sapiens.

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana
RELACIONADO

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana

Para efectos de la investigación, el beso se definió de manera específica: “contacto boca a boca no agresivo que no implicaba transferencia de alimentos”.

Con esta delimitación, los científicos lograron rastrear el comportamiento en múltiples especies y concluir que se mantuvo a lo largo de la evolución incluso sin ventajas reproductivas claras.

Como conclusión, la Universidad de Oxford afirma que el beso es un comportamiento que emergió hace millones de años y que se conservó dentro de los grandes simios y, posiblemente, en los neandertales.

En la actualidad sigue presente como una conducta social que trascendió a la especie humana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

Vidente causó alarma tras lanzar predicción sobre posible estallido

Artistas

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

Miss Universo

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

Otras Noticias

Selección Colombia

James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección

James Rodríguez y Luis Díaz siguen sumando goles y se acercan a lo más alto de los artilleros históricos de la selección Colombia.

Salario mínimo

¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

Le contamos cuánto recibiría cada mes si el ajuste se fija en ese porcentaje propuesto por Fedesarrollo.

Inseguridad en Bogotá

Estafadores usan el nombre de la Terminal de Bogotá para vender tiquetes falsos: así están cayendo los viajeros

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%

Estados Unidos

Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso