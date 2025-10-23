Hassam rompió el silencio tras su hospitalización y, con un curioso video, reveló detalles de su estado de salud

Hassam, el reconocido humorista que participó en una de las ediciones de MasterChef Celebrity Colombia 2025 y actualmente trabaja en el programa '¿Qué hay pa' dañar?', de la App del Canal RCN, reveló hace unos días que había tenido que ser hospitalizado.

El 16 de octubre de 2025, mediante un comunicado emitido por el equipo de trabajo, la familia y Hassam, se informó que el comediante estaba bajo supervisión médica y que se había identificado una evolución positiva.

"Afortunadamente, su estado de salud es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva", se comenzó especificando.

"Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y los mensajes de solidaridad que él ha recibido en las últimas horas. Igualmente, agradecemos el respeto por su privacidad", se agregó en el comunicado de ese 16 de octubre.

Por lo tanto, no se entró en detalles de cuál fue la razón por la que Hassam tuvo que ser hospitalizado ni se habló del diagnóstico de los médicos tras los primeros monitoreos.

Sin embargo, en la última semana, el comediante mostró que tuvo que comprar un glucómetro para hacerle seguimiento al azúcar en su sangre.

"Estrenando accesorios porque el genio malinterpretó mi deseo", escribió Hassam junto a la imagen del glucómetro.

Además, en las últimas horas, el humorista publicó en su Instagram un video jocoso, pero en el que dio a entender qué fue lo que le recomendaron los médicos durante su hospitalización.

Este fue el más reciente pronunciamiento de Hassam acerca de su estado de salud, tras la hospitalización

Hassam, con la personalidad divertida que lo caracteriza, compartió el video de una niña cantando que le han pedido que deje los dulces, los helados, que haga ejercicio y que lleve una dieta.

"A toda mi fanaticada, con amor, le doy el más reciente informe por lo ocurrido. Gracias por tanto cariño, espero volver pronto con más idioteces", redactó Hassam junto al video jocoso.

¿Qué han manifestado los seguidores de Hassam tras su reciente pronunciamiento sobre su estado de salud?

En el post de Hassam, sus seguidores le han pedido que siga al pie de la letra las recomendaciones médicas y le han deseado una pronta recuperación.

"A cuidarte, hombre", "tocó porque hay un par de princesas que te necesitan", "que tengas excelente recuperación", "se te extraña muchísimo", "te queremos", "Dios te bendiga", "te vas a sanar" y "ánimo", han sido algunos de los mensajes escritos.