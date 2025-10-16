CANAL RCN
Hassam fue hospitalizado de urgencia: esto es lo que se sabe de su salud

Mediante las redes sociales del comediante se informó que sucedió.

FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
12:48 p. m.
Este jueves 16 de octubre, fueron miles de usuarios los que se preguntaron sobre la ausencia del comediante Gerly Hassam en el programa de RCN 'Qué hay pa' dañar'. Ante esto, desde las redes sociales del comediante se informó que este se encuentra hospitalizado desde hacer varios días, generando incertidumbre.

Aunque no se informó con exactitud cuál fue el quebranto de salud que tuvo el humorista, desde su equipo de comunicaciones se informó que "su estado de salud es estable y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”.

El documento destaca que la evolución de él ha sido favorable, lo que genera alivio entre sus seguidores, además de agradecer las muestras de cariño recibidas en las últimas horas.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad que ha recibido en las últimas horas. Igualmente, agradecemos el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa su recuperación”, añade el comunicado.

De acuerdo a lo conocido, el equipo de comunicaciones del humorista aseguró que se entregará todos los detalles de salud de este mediante sus redes sociales.

Por el momento, su entorno cercano ha pedido mantener la prudencia y evitar especulaciones sobre su estado, mientras continúa el proceso de recuperación.

Desde su cuenta personal, el humorista confirmó con un mensaje que ha evolucionado de la mejor manera. "Seguimos vivos, gente".

