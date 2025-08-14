Así reaccionó la hija de Karina García después de que la expareja de su mamá reveló que salió de prisión

Este jueves 14 de agosto de 2025, Santiago Mesa, el cantante que es conocido como Smayv y que es el papá de Valentino, el hijo menor de Karina García, reveló que salió de prisión.

El artista se encontraba en un centro penitenciario después de que en una requisa policial le encontraron un arma. Sin embargo, él, a través de su equipo legal, informó que no estuvo involucrado en ninguna riña, que ese artefacto no pertenecía a él y que no tenía intención de portarlo.

De esa manera, en medio de la investigación de las autoridades, en las últimas horas lo dejaron salir de prisión y escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para valorar la libertad y, a la vez, dejar claro que esa ha sido la etapa más difícil de su vida.

En consecuencia, tras el post en redes sociales, Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, reaccionó. ¿Qué fue lo que hizo?

Esta fue la reacción de la hija de Karina García después de que Smayv, la expareja de su mamá, salió de prisión

Una vez Smayv escribió el mensaje en su cuenta de Instagram y mostró tres fotos en el centro penitenciario, su publicación comenzó a hacerse viral en Internet.

En ese sentido, Isabella Vargas, la hija de Karina García, se enteró de lo sucedido y reposteó las palabras del artista en su cuenta de Instagram.

Fue así como dejó claro que la libertad de Smayv le generó felicidad y que espera que el cantante paisa pronto pueda solucionar su situación legal.

¿Cuáles fueron las palabras de Smayv, la expareja de Karina García, tras salir de prisión?

Smayv, la expareja de Karina García, agradeció estar en su casa y reconoció que en el centro penitenciario vivió momentos realmente complejos.

Además, les agradeció a sus familiares y amigos por no dejarlo solo y aseguró que está seguro que pronto podrá ser libre del todo.

"He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. Cuidado, porque la entrada es fácil, pero difícil la salida. Gracias a Dios ya estoy en casa. Sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido", comenzó escribiendo la expareja de Karina García.

"Dios tiene un propósito y conmigo fue enseñarme y mostrarme el lugar a donde nunca quiero volver. Independientemente de todo, gracias a mis parceros presos que me ayudaron a sostener esos días tan duros", agregó.