Hija de Marbelle es acusada de involucrarse en una relación: así respondió

La modelo y aspirante a La casa de los famosos Colombia, Clara Diago, generó polémica luego de confesar que no le gustaría coincidir en el reality con Rafaella Chávez, hija de Marbelle.

Acusaciones de Clara Diago, aspirante a La casa de los famosos Colombia a Rafaella

Durante una entrevista en el programa “¿Qué hay pa’ dañar?”, Clara explicó que su incomodidad se debe a una situación personal con su actual pareja, Miguel Thor.

“Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía. Eso me parece una falta total”, afirmó Diago.

La declaración rápidamente se viralizó, despertando la curiosidad de los seguidores, quienes pidieron más detalles sobre lo ocurrido.

¿Cómo respondió Rafaella a las acusaciones de Clara Diago?

Ante los señalamientos, Rafaella decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, donde compartió una conversación con Miguel Thor. En los mensajes, el joven negó haber tenido algún tipo de relación con la cantante y le pidió disculpas por la polémica generada.

En uno de los chats, Rafaella le expresó a Miguel que no permitirá que su nombre sea usado como parte de una estrategia mediática.

"No tengo, ni he tenido ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar, no necesito destruir a nadie para brillar, mi brillo viene del trabajo, de los hechos y de la verdad", destacó.

Hasta el momento, Clara Diago no se ha pronunciado nuevamente sobre el tema y continúa enfocada en su campaña para ingresar al reality.