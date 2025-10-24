La casa de los famosos Colombia 2026: Así van los resultados del primer grupo de aspirantes

Ya se encuentran abiertas las votaciones para escoger a los participantes de La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quiénes son los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

El primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia está conformado por seis participantes que competirán por un cupo dentro del reality.

Entre ellos se encuentran Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra. A través de sus redes sociales, cada uno ha lanzado su propia campaña e invitado a sus seguidores a votar para asegurar su ingreso al programa.

¿Cómo van las votaciones del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Recientemente, en una publicación de la cuenta del Canal RCN, se revelaron los resultados parciales. En primer lugar, lidera Nicolás Arrieta con 49,1%, seguido de Javier Gómez con 30,9%, en tercer lugar está Juanchi con 8,7%, luego Juandi Duque 8,1%, después Carlos Grande con 2% y finalmente Juan Diego Becerra 1,1%.

Este avance dejar ver el apoyo que ha tenido cada aspirante, sin embargo, aún quedan días para seguir apoyando a tu creador de contenido favorito.

¿Cuándo se cierran las votaciones a los aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Los usuarios tienen la oportunidad de votar hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m. El resultado de quién es el prime participante se conocerá en la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m. de ese día.

Para votar por tu participante favorito hay que seguir estos casos: