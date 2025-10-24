CANAL RCN
Tendencias

La casa de los famosos Colombia 2026: Así van los resultados del primer grupo de aspirantes

Se reveló el porcentaje de cómo van las votaciones al primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia.

Primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
11:06 a. m.
Ya se encuentran abiertas las votaciones para escoger a los participantes de La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes conforman el primer grupo de aspirantes?
La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes conforman el primer grupo de aspirantes?

¿Quiénes son los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

El primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia está conformado por seis participantes que competirán por un cupo dentro del reality.

Entre ellos se encuentran Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra. A través de sus redes sociales, cada uno ha lanzado su propia campaña e invitado a sus seguidores a votar para asegurar su ingreso al programa.

¿Boda en camino? Exparticipantes de La casa de los famosos sorprenden con posible compromiso
¿Boda en camino? Exparticipantes de La casa de los famosos sorprenden con posible compromiso

¿Cómo van las votaciones del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Recientemente, en una publicación de la cuenta del Canal RCN, se revelaron los resultados parciales. En primer lugar, lidera Nicolás Arrieta con 49,1%, seguido de Javier Gómez con 30,9%, en tercer lugar está Juanchi con 8,7%, luego Juandi Duque 8,1%, después Carlos Grande con 2% y finalmente Juan Diego Becerra 1,1%.

Este avance dejar ver el apoyo que ha tenido cada aspirante, sin embargo, aún quedan días para seguir apoyando a tu creador de contenido favorito.

 

Exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que ir al hospital de urgencia: este es su estado de salud
Exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo que ir al hospital de urgencia: este es su estado de salud

¿Cuándo se cierran las votaciones a los aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Los usuarios tienen la oportunidad de votar hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m. El resultado de quién es el prime participante se conocerá en la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m. de ese día.

Para votar por tu participante favorito hay que seguir estos casos:

  • Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com
    . Inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez.
  • Luego, ubica la sección “Votaciones” y haz clic allí.
  • Una vez dentro de la página, verás los nombres de los seis aspirantes a La Casa de los Famosos 3.
  • Selecciona a tu participante favorito, haz clic en “Confirmar” ¡y listo! Tu voto habrá sido registrado.
