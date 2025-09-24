En VIDEO I Hija de Rigo rescata una zarigüeya y conmociona las redes sociales

Un nuevo capítulo en las redes sociales de Rigoberto Urán se han tomado el protagonismo, pues, en una nueva oportunidad, el hombre compartió un hecho inédito en el que su hija hizo parte del rescate de un animal.

Hija de Rigo rescata una zarigüeya

El famoso ciclista conmocionó las redes al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video en el que se observa a su hija con una pequeña zarigüeya dentro de un recipiente con una abertura para que pudiera respirar. Según las palabras del hombre, quien decidió filmar rápidamente lo que estaba sucediendo, las razones por las que se encontraba en dicho molde era para proteger al animal de posibles mordeduras que sus perros podrían ocasionarle.

Seguido de esto, la menor, en compañía de su padre, se dirigió a zona verde cercana a su casa para liberar al pequeño animal y que tuviera la oportunidad de reencontrarse con su familia, pues, según Urán, pudo haberse perdido de su madre. De igual manera, el hombre manifestó su interés por enseñarle a su hija el cuidado por los animales, pues dentro de esta práctica también se deben incluir las especies salvajes.

No obstante, algunos internautas resaltaron que no se trataba de una zarigüeya ya que, según las características del animal, también podría tratarse de una marmosa, un género de pequeños marsupiales de la familia de las zarigüeyas ratón.

De igual manera, los más fieles fanáticos del deportista manifestaron su admiración por la importante enseñanza que el antioqueño le había enseñado a su hija, pues recalcaron que el respeto por los animales también corresponde a una práctica trascendental en la vida de los niños.

Rigo inaugura bicicletas con menores de un colegio

Por otro lado, el empresario sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir detalles sobre la inauguración de unas bicicletas para una institución educativa, pues con su aparición quiso exaltar la importancia del deporte junto con la educación.

“Mijitos hoy compartí con estos campeones, el futuro de nuestros deportistas de Colombia. El deporte y el estudio van de la mano: disciplina, trabajo en equipo y valores que los acompañarán toda la vida. Ojalá mañana sean grandes deportistas y grandes personas”, explicó el deportista.