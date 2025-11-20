CANAL RCN
Hijo de Kaleth Morales enfrentaría demanda con su exmánager por millonaria suma

El cantante ha decidido no revelar información sobre su problema legal.

Samuel Morales
Foto redes sociales @samuelmoralesofc - Freepik

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
10:43 a. m.
Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, enfrenta demanda de su antigua mánager.

Estas son las razones detrás de la demanda contra Samuel Morales

Samuel Morales, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales y nieto de Miguel Morales, ha heredado el legado musical de su padre. Desde muy pequeño mostró una gran inclinación por la música y participó en distintos formatos musicales para darse a conocer.

Ahora, el joven se enfrenta a un problema legal, pues su antigua mánager, Andrea Rivera Suárez, presentó una demanda laboral en su contra y contra la empresa Samuel Morales Castilla S.A.S., alegando un presunto incumplimiento de obligaciones como empleador.

Según la demanda, Rivera trabajó durante diez meses como representante general de la agrupación de Samuel Morales, pero no habría recibido los pagos completos pactados, tampoco se le reconocieron viáticos ni prestaciones sociales, y fue despedida sin causa justificada.

¿Qué dijo el abogado de Andrea Rivera?

"Presentamos avances del proceso judicial que representamos en nombre de Andrea Rivera Suárez, exmanager del cantante Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales y nieto de Miguel Morales. Lo decimos con claridad jurídica y respaldo probatorio:este no es un conflicto personal ni un debate mediático; es un caso de explotación laboral, estafa y vulneración grave de derechos fundamentales. La demanda ya fue admitida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Barranquilla”, comentó el abogado.

Se estima que la deuda asciende a 105 millones de pesos. Por el momento, Samuel no ha revelado más detalles sobre la demanda.

