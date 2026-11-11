Fonseca recibió emotivo homenaje en los Latin Grammy 2026: así fue el momento

El cantante colombiano Fonseca vivió una noche especial en Las Vegas, Estados Unidos, durante la celebración de la Semana Latin Grammy 2026.

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A pocas horas de la ceremonia de premiación, el artista recibió un homenaje musical en el que jóvenes talentos interpretaron algunas de las canciones más reconocidas de su carrera.

El encuentro reunió a estudiantes becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy, quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenario con el bogotano, que acumula más de dos décadas de trayectoria artística.

Así fue el homenaje que recibió Fonseca en los Latin Grammy 2026

El reconocimiento se realizó durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, un evento organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy y presentado por Loud And Live.

La presentación comenzó con las interpretaciones de «Arroyito» y «Entre mi vida y la tuya», dos canciones que han acompañado la carrera del colombiano.

Posteriormente, Fonseca subió al escenario para cantar junto a una banda y un grupo de coristas conformado por jóvenes becados de la Fundación.

Durante su presentación sonaron éxitos como «Te mando flores», «Eres mi sueño», «Enamorarte mil veces», «Vine a buscarte» y «Toda la vida».

Más allá del reconocimiento, el encuentro permitió que músicos que comienzan su carrera compartieran escenario con uno de los artistas colombianos más destacados del género tropical.

Fonseca también está nominado a los Latin Grammy 2026

El homenaje llega en un momento importante para el cantante, quien compite en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con «Antes que el tiempo se vaya», su undécimo trabajo discográfico.

El álbum aborda temas relacionados con la familia, los recuerdos y el paso del tiempo.

Con esta nominación, Fonseca alcanza 32 candidaturas y suma nueve Latin Grammy ganados a lo largo de su trayectoria.

Además, el colombiano se presentará este jueves 12 de noviembre en la gala central de la 27.ª edición de los Latin Grammy, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Así, Fonseca continuará una semana especial que combina el reconocimiento a su trayectoria con nuevas oportunidades para la música latina.