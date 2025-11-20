Horóscopo de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025
Este jueves 20 de noviembre, la energía trae claridad, avances y decisiones importantes para los doce signos.
Es un día para destrabar asuntos pendientes, resolver tensiones y dar pasos firmes hacia objetivos personales y profesionales. Muchas personas sentirán que una conversación, noticia o señal llega en el momento justo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy tu energía vuelve a encender motores. Una conversación inesperada te da claridad sobre un proyecto que dabas por perdido. Mantén el ritmo, pero evita reaccionar impulsivamente ante comentarios ajenos.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El día te pide calma y firmeza. Algo relacionado con dinero o un trámite finalmente se soluciona. Evita ser terco con un familiar ya que escuchar te dará más ventaja que discutir.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu intuición está fina. Se abre una oportunidad social o laboral que requiere rapidez mental. Hoy brillas al comunicar. Solo cuida no prometer más de lo que puedes cumplir.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tomas una decisión importante para tu bienestar emocional. Estás soltando una carga que no te corresponde. En el amor, una señal sutil te confirma lo que ya sospechabas.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu liderazgo se nota, y hoy podrías recibir el reconocimiento que esperabas. No descuides tu salud ya que el cuerpo te pide pausas, aunque tu mente quiera seguir. Buen día para resolver diferencias con alguien cercano.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Los detalles marcan la diferencia hoy. Un cambio en tu agenda termina beneficiándote más de lo previsto. En temas afectivos, es buen momento para hablar con claridad y sin culpas.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio vuelve poco a poco. Este jueves trae una sensación de alivio respecto a un asunto económico o familiar. Tu encanto natural está en su punto alto, úsalo para negociar.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Algo se revela hoy, y aunque te sorprenda, te ayudará a tomar mejores decisiones. Es un día para cerrar ciclos internos y reafirmar tus límites. En el amor, se activa una conexión intensa.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu optimismo se potencia y te impulsa a iniciar un plan que venías postergando. Hay buenas noticias relacionadas con estudios, viajes o trámites. Evita gastar de más por entusiasmo.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu disciplina te rinde frutos hoy. Es posible que recibas una propuesta interesante o un elogio profesional. En casa, alguien busca tu consejo, escucha con paciencia.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se despierta tu creatividad. Ideas nuevas llegan con fuerza y podrían convertirse en proyectos concretos. En el plano personal, un mensaje inesperado te mueve emociones.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad te guía hacia decisiones más sabias. Es un día ideal para poner límites, ordenar tus emociones y cuidar tu energía. En el amor, te sentirás más comprendido.