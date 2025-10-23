CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Este jueves 23 de octubre, llega con una energía de renacimiento y claridad que estará marcada por el paso del sol hacia escorpio, signo de transformación profunda.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es una jornada ideal para soltar cargas, sanar vínculos y proyectar metas reales hacia el cierre del año. La intuición será una brújula poderosa y quien la escuche sabrá exactamente qué camino seguir.

En el amor, los reencuentros y revelaciones emocionales estarán a la orden del día, mientras que en lo laboral se abre paso a una nueva motivación que devuelve el impulso y la confianza.

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef
RELACIONADO

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía hoy es imparable. Estás decidido a cerrar ciclos y tomar decisiones que habías postergado. Escucha tu intuición antes de firmar algo importante. En el amor, un mensaje inesperado puede despertar emociones dormidas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. No todo lo que brilla es oro, así que analiza con calma antes de aceptar nuevas propuestas laborales. En lo sentimental, alguien del pasado podría intentar volver, pero tú ya no eres el mismo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día de inspiración y conexión. Tu creatividad está en su punto más alto y podrías tener una gran idea para mejorar tu trabajo. En el amor, las palabras fluyen con facilidad.Usa ese don para resolver un malentendido.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la familia demandan tu atención. No te dejes llevar por la nostalgia, mejor enfócate en fortalecer los lazos que te hacen sentir seguro. En temas económicos, llega una oportunidad que podría estabilizar tus finanzas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas sin esfuerzo, pero recuerda que el liderazgo no siempre significa dominar. Escucha las ideas de tu entorno. Una conversación sincera puede abrirte puertas profesionales y sanar heridas sentimentales.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy tendrás claridad sobre algo que te preocupaba. Tu mente analítica te ayudará a ordenar lo emocional. No subestimes el poder de una rutina saludable ya que el cuerpo también necesita atención para seguir rindiendo al máximo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu encanto natural te convierte en el centro de atención, pero no te disperses entre tantas opciones. Define tus prioridades y mantente fiel a lo que te hace sentir en paz. En el amor, una cita promete más de lo que imaginas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El sol entra en tu signo y marca el inicio de una etapa poderosa. Es momento de renacer, dejar atrás lo que te pesaba y mostrar tu versión más auténtica. Hoy podrías recibir un reconocimiento o una señal de destino.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Necesitas un respiro mental. No es debilidad retirarte por un momento para reorganizar tus pensamientos. Un viaje corto o una charla con alguien que te inspira podría renovar tu entusiasmo y tus ganas de avanzar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los resultados de tu esfuerzo comienzan a notarse. Hoy podrías recibir buenas noticias económicas o profesionales. En lo personal, evita ser tan exigente contigo mismo ya que a veces descansar también es parte del progreso.

Fuertes críticas a Rubigol tras un comentario sobre el pollo Frisby: "Me funaron"
RELACIONADO

Fuertes críticas a Rubigol tras un comentario sobre el pollo Frisby: "Me funaron"

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente está llena de ideas nuevas, pero el reto está en aterrizarlas. Trabaja en silencio y sorprende con hechos. En el amor, una persona diferente a tu tipo habitual podría despertar tu curiosidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad estará a flor de piel. Evita absorber los problemas ajenos y enfócate en nutrir tu mundo interior. Una conversación sincera te liberará de una carga emocional. Buen día para escribir o meditar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con impactante cambio de look: "Me siento buena"

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría suspendió y abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Barrancabermeja

Al parecer, el mandatario participó en varios actos de campaña de precandidatos al Senado, entre ellos su esposa.

Finanzas personales

Bre-B no se salva: MinHacienda busca aplicar retención del 1,5 % a las transferencias electrónicas

El Ministerio de Hacienda propone aplicar retención del 1,5 % a pagos hechos por Bre-B y otras billeteras digitales, buscando igualar el trato con las tarjetas.

Nicolás Maduro

Maduro presumió las armas rusas que tienen listas para defender a Venezuela ante ataque de EE.UU.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?