Fuertes críticas a Rubigol tras un comentario sobre el pollo Frisby: "Me funaron"

El influencer Rubigol es tendencia en redes sociales tras un reciente video que publicó en donde hizo una reseña gastronómica. Probó un pollo de la cadena Raising Cane’s y soltó un leve comentario comparándolo con el tradicional Frisby colombiano.

Su comentario bastó para dividir las opiniones: mientras algunos usuarios consideraron su apreciación una falta de respeto hacia una marca nacional, otros se quedaron con el contenido en sí. El video se viralizó en cuestión de horas, generando miles de interacciones y reacciones encontradas.

La reacción de Rubigol: "Me funaron otra vez"

En otro video, Rubigol cuestionó las críticas que le llegaron tras este sencillo comentario: "¿Mejor que el Frisby? Puede ser", mostró algunos de los comentarios que le hicieron por una pequeña comparación y con ironía los describió como "el sindicato del pollo".

"¿Quién les hizo tanto daño? Solo estaba diciendo que el pollo estaba muy rico", añadió, indicando que es probable que muchas de las críticas que le llegaron fueron debido a la ola de indignación que surgió por el intento de plagio de la icónica marca en Europa: "El verdadero enemigo es Frisby España".

El episodio confirma que, en tiempos de redes sociales, un comentario sobre pollo puede encender pasiones. Rubigol no solo comparó dos marcas: puso sobre la mesa el eterno debate entre lo local y lo extranjero, entre el gusto personal y el orgullo colectivo.

¿Qué ha pasado con el litigio entre Frisby Colombia y Frisby España?

En las últimas semanas, Frisby anunció que ha interpuesto una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual contra Frisby España SL (la empresa española) y ha solicitado formalmente ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) la anulación del registro de la marca competidora por su uso sin autorización.

Por su parte, Frisby España respondió públicamente que estos procedimientos no alteran sus planes de expansión, afirmando que mantendrán la apertura de sus locales en España a finales de año, y al mismo tiempo cuestionaron la validez de las pruebas presentadas por la matriz colombiana para demostrar uso de marca en Europa.