Horóscopo de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Este jueves 25 de septiembre, las energías favorecen las decisiones, pero con calma y claridad.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
06:52 a. m.
Este jueves trae una mezcla de dinamismo y necesidad de equilibrio. La energía impulsa a dar pasos importantes, pero la clave está en hacerlo con paciencia y confianza. Las conversaciones y conexiones sociales estarán muy activas, lo que permitirá aclarar dudas o abrir nuevas oportunidades.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás un impulso fuerte para iniciar proyectos. La energía te pide acción, pero evita precipitarte. Una conversación inesperada puede abrirte nuevas puertas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día será ideal para organizar tus finanzas o asuntos prácticos. La paciencia será tu mejor aliada. Una persona cercana podría darte un consejo que cambiará tu perspectiva.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación fluye con facilidad y te sentirás el centro de las conversaciones. Aprovecha para expresar tus ideas. Evita dispersarte en varios temas a la vez.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un buen momento para cuidar de tu entorno y de tus emociones. No ignores lo que tu intuición te señala. Hoy, un detalle familiar te hará sonreír.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma está en alza y atraerás miradas donde vayas. Úsalo para avanzar en tus metas, pero sin dejar de escuchar a los demás. Una noticia positiva alegrará tu día.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Te enfocarás en ordenar tu vida laboral o personal. Aunque la exigencia sea fuerte, notarás avances claros. Recuerda que no todo depende de ti, confía en el proceso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El sol sigue iluminando tu signo y te anima a tomar decisiones que llevas postergando. La armonía será tu palabra clave. Hoy alguien valorará tu capacidad de equilibrio.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Necesitarás un espacio de calma para procesar emociones intensas. Un sueño o recuerdo podría traerte una respuesta inesperada. Escucha tu voz interior.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amistades y proyectos colectivos cobran fuerza. Hoy sentirás que tu visión inspira a otros. Mantén los pies en la tierra para que las ideas no se queden solo en el aire.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La responsabilidad y el esfuerzo te llevan a ser reconocido. No dudes en mostrar tu capacidad de liderazgo. Una oportunidad laboral o académica podría presentarse.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día te invita a explorar nuevas perspectivas. Viajes, estudios o contactos con personas de lejos ampliarán tu horizonte. Mantén la mente abierta, surgirán sorpresas.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy se mueven temas relacionados con lo íntimo y lo profundo. Es un buen momento para dejar atrás viejos miedos. Un gesto de apoyo emocional será más valioso que cualquier palabra.

