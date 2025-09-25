¿Rifirrafe en la cocina?: bajan a un cocinero del balcón y causa indignación en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a vísperas de finalizar un ciclo más en la competencia por lo que algunos de ellos han manifestado angustia por las más recientes dinámicas que se han implementado en el juego.

Esto a raíz de las ventajas y desventajas que algunas celebridades han tenido la oportunidad de obtener en los retos más recientes del juego. Pese a que estas son desconocidas, en un primer momento, algunos jugadores decidieron romper el silencio y hacer uso de ellas, de una vez por todas.

Reto de salvación en MasterChef Celebrity

El más reciente reto de salvación desató la rivalidad de aquellos participantes que actualmente poseen el delantal negro por lo que los chefs exigieron un nivel superior para salir del riesgo de eliminación. Aunque las preparaciones tuvieron niveles similares, los jueces no solo decidieron premiar a un participante, sino a dos.

En primer lugar, Nicolás de Zubiría explicó las razones de peso que tuvo para salvar a uno de los participantes por lo que expresó que dicha preparación fue la más deliciosa, por encima de todas las demás, aparte de que fue la que logró la mejor ejecución del reto. De esta manera, Pichingo se convirtió en el primer salvado de la noche.

No obstante, las sorpresas no terminaron allí ya que la chef Belén rompió el silencio al manifestar que iban a salvar a un segundo participante, quien también obtuvo óptimos resultados en el reto. Por esto, Alejandra fue la segunda jugadora en quitarse el delantal negro y subir al balcón.

Arrebatan delantal blanco en MasterChef Celebrity

La felicidad del reto se vio opacada por una intervención de Michelle, pues, mientras todos celebraron los resultados de la salvación, la actriz rompió el silencio al manifestar que era tiempo de hacer uso de su ventaja que obtuvo en compañía de Violeta. Esta tarjeta misteriosa le dio la ventaja a Michelle, quien tenía el delantal negro, de bajar a una persona del balcón y cambiar su posición para salir del riesgo.

Ante la preocupación de todos los jugadores, la actriz tomó la decisión de que iba a cambiar su puesto con Pichingo, quien, de manera evidente, manifestó su inconformidad ya que denominó el hecho como una “injusticia”.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos participantes expresaron su asombro por la polémica decisión que, sin duda alguna, generó inconformidad y comentarios en la cocina.