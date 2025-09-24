CANAL RCN
Preocupación: reconocido actor de series infantiles es visto habitando en las calles

Las impactantes imágenes han generado conmoción entre los más fieles fanáticos de diferentes programas de Nickelodeon.

Foto: Captura pantalla YouTube y GoFoundMe
Foto: Captura pantalla YouTube y GoFoundMe

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
01:00 p. m.
Las redes sociales se encuentran paralizadas tras la viralización de un video en el que se observa a un reconocido actor de la serie ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ en condición de calle. Ante la preocupación por parte del público, algunos han exaltado, con gran preocupación, el rumbo de algunos de los actores más recordados en este tipo de series infantiles.

Actor de Nickelodeon es visto habitando en las calles

Se trata del actor Tylor Chase, quien se ganó la admiración de miles de fanáticos tras darle vida al particular personaje de Martin Qwerly que se caracterizaba por no tener control de sus palabras, hablar en exceso y tratar de conquistar a Jennifer.

Ante el éxito de la serie, que logró llegar a diferentes países del mundo, Chase ha generado gran preocupación ya que, en los días más recientes, ha circulado un video en el que una mujer grabó al actor de Nickelodeon mientras este se acercó a su automóvil para presentarse y solicitar dinero.

Las imágenes dejan ver el sorprendente deterioro físico que el hombre posee, mientras que también manifestó ser parte de un movimiento cristiano de actuación. Sin embargo, otras fotografías dejan ver al hombre desorientado mientras se encuentra sentado junto a un árbol, con demás personas que estaban acostadas en el suelo.

Declaraciones de la madre de Tylor Chase

Las redes sociales también han viralizado un video de una mujer, quien se identifica como la madre de Chase, y manifiesta que el actor actualmente no necesita ayudas económicas ya que requiere de intervención médica lo antes posible.

Así mismo, esta explica que en varias oportunidades le ha dado teléfonos móviles para mantener el contacto. No obstante, en pocos días, estos dispositivos desaparecen por lo que exclamó su preocupación ante la aparente falta de capacidad para administrar tanto su dinero como los medicamentos que ha llegado a consumir.

Según medios internacionales, los internautas lograron crear una colecta con el objetivo de recaudar fondos para ayudar al actor y atender algunas necesidades básicas como vivienda y alimentación. No obstante, su madre manifestó que, aunque agradece las ayudas económicas, su hijo requiere de atención médica especializada.

