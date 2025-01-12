Horóscopo de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Los signos sienten hoy la necesidad de ordenar prioridades, dejar atrás tensiones acumuladas y abrir espacio para nuevas oportunidades. En general, es un día ideal para reenfocar, avanzar y soltar lo que ya no pesa, dando la bienvenida a un mes clave para cerrar el año con fuerza.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Un lunes de decisiones rápidas. Hoy sentirás que el tiempo corre más veloz de lo normal, pero tu intuición estará afilada. Un comentario inesperado te dará claridad sobre un asunto laboral. En el amor, alguien te busca con insistencia: define qué quieres.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía va subiendo poco a poco. Este día favorece acuerdos, conciliaciones y dejar atrás tensiones. Una llamada o mensaje te devuelve la esperanza en un proyecto que pensabas perdido. Cuida tu alimentación ya que tu cuerpo pedirá equilibrio.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va a mil, pero el corazón quiere calma. Hoy será clave ordenar prioridades y no dispersarte. Una buena noticia financiera te motiva. No ignores una invitación social ya que podría conectar con una oportunidad útil.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Empieza diciembre con más fuerza interior de la que crees. Te liberas de una preocupación que venías cargando desde hace semanas. En el trabajo, te observan más de lo que imaginas. En el amor, evita suposiciones, pregunta directamente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Vuelves a brillar, incluso sin proponértelo. Un cambio de actitud te abre puertas profesionales. Hoy alguien te reconoce un esfuerzo reciente. No postergues ese trámite importante, pues la suerte te acompaña.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Un lunes para poner límites sin sentir culpa. Tu palabra tendrá peso y las personas te escucharán con respeto. En lo económico, llega una opción que parecía poco probable. En el amor, evita revivir viejas discusiones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Día favorable para mover papeles, revisar cuentas y tomar decisiones. Tu equilibrio emocional vuelve. Una propuesta laboral o creativa podría sorprenderte. En pareja, una conversación pendiente se resuelve con madurez.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu magnetismo aumenta y abres diciembre con determinación. Hoy te atreves a decir lo que antes callabas. Un cambio en tu entorno te beneficia más de lo que parece. En lo emocional, llega una claridad necesaria.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu temporada sigue encendida. Hoy inicia una etapa en la que atraerás oportunidades casi sin esfuerzo. Aprovecha para avanzar en ese plan personal. En el amor, una conexión nueva te intriga más de lo que admites.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un lunes estratégico. Analizas, reorganizas y corriges. Hoy puedes detectar un error o detalle que otros pasaron por alto. En lo personal, necesitas más descanso del que crees: escucha a tu cuerpo.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad revive. Una idea inesperada podría convertirse en un proyecto sólido si la aterrizas hoy. En lo social, recuperas contacto con alguien que te inspira. En el amor, se abre un espacio para hablar con sinceridad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será tu brújula. Hoy notarás señales claras sobre un camino que debes seguir. En lo laboral, alguien te recomienda o habla bien de ti. En pareja, evita dramatizar ya que la armonía debe estar disponible.