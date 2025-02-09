CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 2 de septiembre de 2025

Un día para tomar decisiones prácticas, abrir la mente y avanzar con determinación hacia lo que deseas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 2 de septiembre se perfila como una jornada para enfocarse en los detalles, organizar asuntos pendientes y asumir compromisos con mayor claridad. Los astros favorecen la disciplina, la paciencia y la toma de decisiones prácticas que te acercan a tus metas. Cada signo recibe hoy un impulso distinto que puede guiar su camino.

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida
RELACIONADO

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Tu energía está en alto, pero conviene canalizarla hacia lo productivo. Un reto laboral o personal te permitirá mostrar tu valentía.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

Hoy la estabilidad depende de tu capacidad de adaptarte. Una situación inesperada podría sacarte de tu rutina, pero sabrás mantener el control.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

La comunicación será tu herramienta clave. Escucha antes de hablar, y podrás resolver un malentendido con inteligencia y rapidez.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Un asunto financiero requerirá atención. Administra con cuidado y evita gastos innecesarios. La disciplina te dará tranquilidad.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

Tu carisma atrae oportunidades, pero evita imponer tu opinión. La colaboración será más valiosa que el protagonismo.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

El orden será tu mejor aliado. Este martes es ideal para organizar proyectos, documentos o tareas que habías dejado de lado.

¿Romance a la vista?: crecen los rumores sobre la presunta relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes
RELACIONADO

¿Romance a la vista?: crecen los rumores sobre la presunta relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Un encuentro inesperado puede inspirarte. Mantente abierto a nuevas conexiones, ya que alguien cercano podría ayudarte a crecer.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Tu intuición se intensifica. Presta atención a lo que percibes más allá de lo evidente, podría darte una ventaja en lo laboral o personal.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

Necesitas movimiento y expansión. Busca actividades que alimenten tu entusiasmo, pero no descuides compromisos adquiridos.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

El esfuerzo empieza a rendir frutos. La clave será la constancia y no dejarte distraer por lo que no aporta a tus objetivos.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu creatividad se potencia y abre puertas. No temas compartir tus ideas, podrían ser el inicio de un proyecto valioso.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

La sensibilidad marcará tu día. Una conversación profunda con alguien cercano puede darte la paz que estabas buscando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

Viral

¿Romance a la vista?: crecen los rumores sobre la presunta relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Alimentos

Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

Otras Noticias

Afganistán

Más de 1.400 muertos deja devastador terremoto en Afganistán

Un sismo de magnitud 6 en la frontera con Pakistán se convirtió en una de las tragedias más graves en décadas para Afganistán.

Metro de Bogotá

Ya está en Cartagena el primer tren del metro de Bogotá

Con una foto del barco en el que llegó, el alcalde Carlos Fernando Galán celebró la noticia.

Independiente Santa Fe

Santa Fe perdió en El Campín ante Once Caldas y se aleja de los ocho: vea los goles

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia