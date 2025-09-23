CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 23 de septiembre de 2025

Este martes 23 de septiembre, los signos se verán impulsados a revisar relaciones, comunicación y proyectos colectivos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:45 a. m.
Este martes trae una energía de equilibrio y renovación. Los signos estarán más abiertos al diálogo, la búsqueda de armonía y la toma de decisiones que favorezcan tanto lo personal como lo colectivo. Es un día para ajustar prioridades, fortalecer vínculos y proyectar nuevas metas con serenidad y confianza.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu iniciativa brilla hoy. Será un día ideal para tomar decisiones rápidas en el trabajo y abrir conversaciones que estaban en pausa. No temas dar el primer paso, tu liderazgo puede inspirar a otros.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La calma será tu mayor fortaleza. Podrías recibir noticias financieras que exigen paciencia. Confía en tus procesos y evita apresurarte ya que tu constancia traerá frutos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad se multiplica y atrae oportunidades inesperadas. El día favorece el contacto con nuevos entornos sociales o profesionales. La comunicación será tu mejor carta.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy necesitas equilibrio entre tu vida emocional y tus responsabilidades. Una conversación pendiente con alguien cercano puede liberarte de cargas. Escucha tanto como hablas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía magnética será reconocida. Es un buen día para mostrar tus talentos y dejar huella en proyectos grupales. Evita caer en egos innecesarios. La humildad multiplicará tu brillo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden se convierte en tu arma secreta. Tendrás la oportunidad de resolver algo que otros dejaron a medias. Tu atención al detalle te abre puertas a largo plazo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Comienza tu temporada y con ella la posibilidad de un nuevo ciclo personal. Hoy la diplomacia y el equilibrio te pondrán en el centro de situaciones importantes. Tiempo para confiar en tu intuición.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un día de introspección. Tal vez sientas la necesidad de tomar distancia de lo cotidiano para ordenar pensamientos. Tu intuición está afilada. Confía en ella para tomar decisiones.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada trae movimiento social y nuevas conexiones. Un proyecto grupal o una idea compartida puede tomar fuerza si te atreves a liderar desde tu visión optimista.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy el enfoque está en tu reputación y metas profesionales. Una conversación con alguien de autoridad podría marcar un antes y un después. Sé claro con tus objetivos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es un día para ampliar horizontes como estudios, viajes o nuevas perspectivas se presentan como oportunidades. Mantente abierto a lo inesperado, incluso en los detalles más pequeños.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía te invita a profundizar en vínculos emocionales y temas financieros. No temas hablar de lo que sientes o de lo que necesitas, tu sensibilidad será bien recibida.

