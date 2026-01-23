Número para denunciar cobros abusivos en hospedajes por concierto de Bad Bunny

Medellín atraviesa una semana de efervescencia cultural y comercial con el concierto de Bad Bunny. Sin embargo, este auge turístico trajo consigo prácticas irregulares por parte de algunos prestadores de servicios en las plataformas Airbnb y Booking.

Ante las quejas por incrementos desmedidos, la Alcaldía de Medellín tomó cartas en el asunto, habilitando canales oficiales para que tanto locales como visitantes puedan denunciar abusos en hospedajes en la capital de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez lidera esta iniciativa, enfatizando que, aunque la ciudad está abierta al mundo, no permitirá que algunas personas opaquen la imagen de Medellín. La medida busca frenar a aquellos anfitriones y hoteles que, aprovechando la alta ocupación, han multiplicado sus tarifas de manera desproporcionada.

Sanciones y control a plataformas de alojamiento en Medellín

Uno de los puntos más críticos de esta coyuntura ha sido el comportamiento en plataformas digitales como Airbnb y Booking.

Según las denuncias ciudadanas se han reportado casos donde las reservas originales fueron canceladas unilateralmente para ser ofertadas nuevamente a precios que aumentan de manera desproporcionada el valor inicial.

Ante esto, la administración municipal ha mantenido diálogos con representantes de estas aplicaciones para exigir el congelamiento de cuentas de anfitriones reincidentes.

“Tenemos una ocupación hotelera superior al 94%. Es algo positivo, pero hay quienes se aprovechan del boom y quieren matar la gallina de los huevos de oro”, mencionó Federico Gutiérrez.

Cómo reportar cobros excesivos en hospedajes en Medellín

Para facilitar el proceso de denuncia, se dispuso de una línea de WhatsApp oficial: 301 604 4444. A través de este canal, los afectados pueden enviar evidencias de cancelaciones injustificadas o capturas de pantalla con tarifas abusivas.

La estrategia busca no solo sancionar, sino también recolectar datos técnicos que permitan mapear las zonas de la ciudad donde más se presentan estas irregularidades.

La invitación de las autoridades es clara: no guardar silencio. Al denunciar abusos en hospedajes en Medellín, el ciudadano contribuye a que la ciudad mantenga su competitividad y equidad.