CANAL RCN
Tendencias

Número para denunciar cobros abusivos en hospedajes por concierto de Bad Bunny

Alcaldía de Medellín habilitó número de teléfono para denunciar cobros abusivos en hospedajes por concierto de Bad Bunny.

Teléfono denunciar cobros abusivos hospedajes concierto Bad Bunny
Foto: AFP-TikTok denuncias

Noticias RCN

enero 23 de 2026
12:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Medellín atraviesa una semana de efervescencia cultural y comercial con el concierto de Bad Bunny. Sin embargo, este auge turístico trajo consigo prácticas irregulares por parte de algunos prestadores de servicios en las plataformas Airbnb y Booking.

Bad Bunny fue visto caminando por las calles de Medellín con reducido esquema de seguridad
RELACIONADO

Bad Bunny fue visto caminando por las calles de Medellín con reducido esquema de seguridad

Ante las quejas por incrementos desmedidos, la Alcaldía de Medellín tomó cartas en el asunto, habilitando canales oficiales para que tanto locales como visitantes puedan denunciar abusos en hospedajes en la capital de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez lidera esta iniciativa, enfatizando que, aunque la ciudad está abierta al mundo, no permitirá que algunas personas opaquen la imagen de Medellín. La medida busca frenar a aquellos anfitriones y hoteles que, aprovechando la alta ocupación, han multiplicado sus tarifas de manera desproporcionada.

Sanciones y control a plataformas de alojamiento en Medellín

Uno de los puntos más críticos de esta coyuntura ha sido el comportamiento en plataformas digitales como Airbnb y Booking.

Según las denuncias ciudadanas se han reportado casos donde las reservas originales fueron canceladas unilateralmente para ser ofertadas nuevamente a precios que aumentan de manera desproporcionada el valor inicial.

Ante esto, la administración municipal ha mantenido diálogos con representantes de estas aplicaciones para exigir el congelamiento de cuentas de anfitriones reincidentes.

Partido de Atlético Nacional en Liga BetPlay se tuvo que reprogramar por conciertos de Bad Bunny
RELACIONADO

Partido de Atlético Nacional en Liga BetPlay se tuvo que reprogramar por conciertos de Bad Bunny

“Tenemos una ocupación hotelera superior al 94%. Es algo positivo, pero hay quienes se aprovechan del boom y quieren matar la gallina de los huevos de oro”, mencionó Federico Gutiérrez.

Cómo reportar cobros excesivos en hospedajes en Medellín

Para facilitar el proceso de denuncia, se dispuso de una línea de WhatsApp oficial: 301 604 4444. A través de este canal, los afectados pueden enviar evidencias de cancelaciones injustificadas o capturas de pantalla con tarifas abusivas.

La estrategia busca no solo sancionar, sino también recolectar datos técnicos que permitan mapear las zonas de la ciudad donde más se presentan estas irregularidades.

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda: habría usado indebidamente la voz de una mujer en sus canciones
RELACIONADO

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda: habría usado indebidamente la voz de una mujer en sus canciones

La invitación de las autoridades es clara: no guardar silencio. Al denunciar abusos en hospedajes en Medellín, el ciudadano contribuye a que la ciudad mantenga su competitividad y equidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Otra vidente sorprendió con su versión sobre el accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

Cris Valencia sorprende al cantar música regional en honor a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

Se reveló el proyecto que tenía casi listo Yeison Jiménez y podría convertirse en un 'boom'

Otras Noticias

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

El operativo permitió la captura de dos personas, quienes fueron detenidos por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.

Nicolás Maduro

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

Carlos Lehder reveló el calvario que se vive en la cárcel donde cumplió una larga condena y ahora está Nicolás Maduro.

Cancillería

Rosa Villavicencio y Marco Rubio sostienen diálogo previo a reunión entre Petro y Trump

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó