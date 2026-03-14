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Arde la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I: hay nuevo líder

¿Cuáles equipos quedaron por fuera del grupo de los ocho hasta el momento? Así está el panorama.

Foto: @nacionaloficial, @santafe_oficial, @millosfcoficial y @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
08:07 a. m.
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La jornada 11 de la Liga BetPlay 2026 I comenzó a disputarse el viernes 13 de marzo de 2026 y dejó un nuevo líder.

Once Caldas, en Manizales, recibió al Deportivo Pasto, que venía de derrotar a América, y lo venció 4-2. Los goles del local fueron de Felipe Gómez (7'), Jorge Cardona (17'), Jefry Zapata (46') y Dayro Moreno (63'), mientras que en el visitante descontaron Andrey Estupiñáñ (80') y Diego Chávez (84').

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Además, en el cierre del viernes, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, venció 2-0 a Llaneros con celebraciones de Mateus Uribe (2') y Eduard Bello (72').

Fue así como la parte alta de la tabla se movió y equipos importantes que se encuentran afuera del grupo de los ocho quedaron muy atentos.

¿Cómo está exactamente el panorama? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I en el comienzo de la fecha 11

A pesar de tener un partido menos, la octava victoria sumada por Atlético Nacional le permitió subirse a lo más alto del campeonato.

La tabla se encuentra así, a falta de que jueguen América, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín:

  1. Atlético Nacional: 24 puntos (+17).
  2. Once Caldas: 22 puntos (+10).
  3. Deportivo Pasto: 21 puntos (+2).
  4. Internacional de Bogotá: 19 puntos (+2).
  5. Bucaramanga: 17 puntos (+10).
  6. América: 16 puntos (+7).
  7. Junior: 16 puntos (0).
  8. Tolima: 15 puntos (+4).
  9. Millonarios: 14 puntos (+4).
  10. Llaneros: 14 puntos: (+1).
  11. Fortaleza: 14 puntos (-2).
  12. Deportivo Cali: 12 puntos (+1).
  13. Águilas Doradas: 12 puntos (0).
  14. Independiente Santa Fe: 10 puntos (-2).
  15. Jaguares: 10 puntos (-10).
  16. Medellín: 7 puntos (-3).
  17. Cúcuta: 6 puntos (-7).
  18. Boyacá Chicó: 4 puntos (-9).
  19. Deportivo Pereira: 4 puntos (-11).
  20. Alianza: 4 puntos (-14).

Así se seguirá jugando la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 I

Tras el nuevo liderato, este sábado habrá cuatro partidos, mientras que el domingo se jugarán otros cuatro.

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La programación es la siguiente:

  • Internacional de Bogotá vs. Bucaramanga, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 2:00 de la tarde, en Techo.
  • Cúcuta vs. Deportivo Cali, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 4:10 de la tarde, en el General Santander.
  • Boyacá Chicó vs. Millonarios, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 6:20 de la tarde, en La Independencia.
  • Santa Fe vs. Alianza, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche, en El Campín.
  • Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 3:30 de la tarde, en Yopal.
  • América vs. Tolima, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 4:10 de la tarde, en el Pascual Guerrero.
  • Jaguares vs. Medellín, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 6:20 de la tarde, en Montería.
  • Junior vs. Fortaleza, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche, en el Romelio Martínez.

 

 

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