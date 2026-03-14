Arde la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I: hay nuevo líder
¿Cuáles equipos quedaron por fuera del grupo de los ocho hasta el momento? Así está el panorama.
Noticias RCN
08:07 a. m.
La jornada 11 de la Liga BetPlay 2026 I comenzó a disputarse el viernes 13 de marzo de 2026 y dejó un nuevo líder.
Once Caldas, en Manizales, recibió al Deportivo Pasto, que venía de derrotar a América, y lo venció 4-2. Los goles del local fueron de Felipe Gómez (7'), Jorge Cardona (17'), Jefry Zapata (46') y Dayro Moreno (63'), mientras que en el visitante descontaron Andrey Estupiñáñ (80') y Diego Chávez (84').
Además, en el cierre del viernes, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, venció 2-0 a Llaneros con celebraciones de Mateus Uribe (2') y Eduard Bello (72').
Fue así como la parte alta de la tabla se movió y equipos importantes que se encuentran afuera del grupo de los ocho quedaron muy atentos.
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Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I en el comienzo de la fecha 11
A pesar de tener un partido menos, la octava victoria sumada por Atlético Nacional le permitió subirse a lo más alto del campeonato.
La tabla se encuentra así, a falta de que jueguen América, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín:
- Atlético Nacional: 24 puntos (+17).
- Once Caldas: 22 puntos (+10).
- Deportivo Pasto: 21 puntos (+2).
- Internacional de Bogotá: 19 puntos (+2).
- Bucaramanga: 17 puntos (+10).
- América: 16 puntos (+7).
- Junior: 16 puntos (0).
- Tolima: 15 puntos (+4).
- Millonarios: 14 puntos (+4).
- Llaneros: 14 puntos: (+1).
- Fortaleza: 14 puntos (-2).
- Deportivo Cali: 12 puntos (+1).
- Águilas Doradas: 12 puntos (0).
- Independiente Santa Fe: 10 puntos (-2).
- Jaguares: 10 puntos (-10).
- Medellín: 7 puntos (-3).
- Cúcuta: 6 puntos (-7).
- Boyacá Chicó: 4 puntos (-9).
- Deportivo Pereira: 4 puntos (-11).
- Alianza: 4 puntos (-14).
Así se seguirá jugando la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 I
Tras el nuevo liderato, este sábado habrá cuatro partidos, mientras que el domingo se jugarán otros cuatro.
La programación es la siguiente:
- Internacional de Bogotá vs. Bucaramanga, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 2:00 de la tarde, en Techo.
- Cúcuta vs. Deportivo Cali, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 4:10 de la tarde, en el General Santander.
- Boyacá Chicó vs. Millonarios, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 6:20 de la tarde, en La Independencia.
- Santa Fe vs. Alianza, el sábado 14 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche, en El Campín.
- Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 3:30 de la tarde, en Yopal.
- América vs. Tolima, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 4:10 de la tarde, en el Pascual Guerrero.
- Jaguares vs. Medellín, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 6:20 de la tarde, en Montería.
- Junior vs. Fortaleza, el domingo 15 de marzo de 2026, a las 8:30 de la noche, en el Romelio Martínez.