Arde la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I: hay nuevo líder

La jornada 11 de la Liga BetPlay 2026 I comenzó a disputarse el viernes 13 de marzo de 2026 y dejó un nuevo líder.

Once Caldas, en Manizales, recibió al Deportivo Pasto, que venía de derrotar a América, y lo venció 4-2. Los goles del local fueron de Felipe Gómez (7'), Jorge Cardona (17'), Jefry Zapata (46') y Dayro Moreno (63'), mientras que en el visitante descontaron Andrey Estupiñáñ (80') y Diego Chávez (84').

Además, en el cierre del viernes, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, venció 2-0 a Llaneros con celebraciones de Mateus Uribe (2') y Eduard Bello (72').

Fue así como la parte alta de la tabla se movió y equipos importantes que se encuentran afuera del grupo de los ocho quedaron muy atentos.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I en el comienzo de la fecha 11

A pesar de tener un partido menos, la octava victoria sumada por Atlético Nacional le permitió subirse a lo más alto del campeonato.

La tabla se encuentra así, a falta de que jueguen América, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín:

Atlético Nacional: 24 puntos (+17). Once Caldas: 22 puntos (+10). Deportivo Pasto: 21 puntos (+2). Internacional de Bogotá: 19 puntos (+2). Bucaramanga: 17 puntos (+10). América: 16 puntos (+7). Junior: 16 puntos (0). Tolima: 15 puntos (+4). Millonarios: 14 puntos (+4). Llaneros: 14 puntos: (+1). Fortaleza: 14 puntos (-2). Deportivo Cali: 12 puntos (+1). Águilas Doradas: 12 puntos (0). Independiente Santa Fe: 10 puntos (-2). Jaguares: 10 puntos (-10). Medellín: 7 puntos (-3). Cúcuta: 6 puntos (-7). Boyacá Chicó: 4 puntos (-9). Deportivo Pereira: 4 puntos (-11). Alianza: 4 puntos (-14).

Así se seguirá jugando la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026 I

Tras el nuevo liderato, este sábado habrá cuatro partidos, mientras que el domingo se jugarán otros cuatro.

La programación es la siguiente: