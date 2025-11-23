IA predice los finalistas de MasterChef Celebrity Colombia

La emoción por la gran final de MasterChef Celebrity crece cada día, y la inteligencia artificial ya se adelantó para revelar quiénes podrían llegar a la última etapa de la competencia.

¿Cómo ha sido el desempeño de los semifinalistas?

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Pichingo se enfrentarán a un exigente reto de campo donde deberán demostrar sus habilidades culinarias.

Cada plato será evaluado por los jueces, quienes no solo buscan sabor, sino también técnica, creatividad y la capacidad de mantenerse a la altura de la competencia.

IA revela los posibles finalistas de MasterChef Celebrity

La herramienta arrojó su predicción sobre cuáles serían los finalistas de la cocina más importante de Colombia.

Los cuatro participantes con mayores probabilidades de llegar a la final son Valentina Taguado, Pichingo, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila , dejando por fuera a Violeta Bergonzi.

Aunque Violeta se ha destacado como una de las concursantes más creativas de la temporada, sus constantes riesgos podrían jugarle en contra y dejarla fuera de la etapa final, pese a su notable evolución.

Por el contrario, el resto de los participantes se ha destacado por su notable evolución y por el significativo avance que han mostrado a lo largo de la competencia.