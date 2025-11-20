CANAL RCN
Tendencias

Tensión en MasterChef: Jorge Rausch pierde el control y regaña a las celebridades

En pleno reto de MasterChef Celebrity, el chef Jorge Rausch perdió la paciencia y no dudó en llamar la atención a los participantes.

Jorge Rausch
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:58 a. m.
Se acerca la final de MasterChef Celebrity Colombia y, con ella, los participantes deben demostrar sus mejores habilidades culinarias para conquistar a los jueces.

¿De qué se trató el reto de MasterChef Celebrity?

Por primera vez, la producción viajó hasta el territorio de La Guajira, donde Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Michelle Rouillard, Carolina Sabino y Valentina Taguado se enfrentaron a varios desafíos que definirán su paso a la final.

El primer reto consistió en preparar un menú previamente seleccionado por exparticipantes, teniendo como ingrediente principal un pescado de agua salada. En esta prueba, el chef Jorge Rausch fue el encargado de dirigir a las celebridades, mientras que Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y los comensales tuvieron la tarea de degustar y evaluar los platos.

¿Por qué Jorge Rausch se enfureció en MasterChef Celebrity?

Durante la preparación, Rausch les dio varias indicaciones, pero llamó fuertemente la atención cuando ninguno de los cocineros respondió a su pregunta de si lo habían escuchado.

Minutos después, el chef reprendió a Carolina Sabino y Andrea Guzmán al notar que estaban sirviendo seis platos, a pesar de que la instrucción era presentar solo uno.

“El grito de Rausch… No, por eso yo no quiero ser chef; no me gusta que me traten así”, expresó Valentina Taguado tras el momento de tensión.

A partir de allí, los participantes no tuvieron más opción que acatar las órdenes y continuar con sus preparaciones. Por el momento, no te pierdas ningún capítulo de la cocina más importante del mundo a través del Canal RCN.

