IA predijo quién sería eliminado y no llegaría al Top 8 de MasterChef Celebrity

Cada vez queda menos para conocer quiénes integrarán el Top 8 de MasterChef Celebrity Colombia. Como es costumbre, la inteligencia artificial se adelantó a los hechos y reveló quién podría ser el próximo eliminado del reality.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación?

Cuatro concursantes se encuentran en la cuerda floja: Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga. Por su parte, cinco participantes ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores: Valentina Taguado, Pinchingo, Michelle Rouillard, Patricia Grisales y Violeta Bergonzi.

La competencia se vuelve cada vez más exigente y las celebridades afinan sus estrategias para impresionar al jurado y mantenerse en la cocina más famosa del país.

¿Quién sería el eliminado según la inteligencia artificial?

Tras ser consultada sobre quién podría abandonar la competencia antes de alcanzar el Top 8, la IA analizó el desempeño de los cocineros y concluyó que el eliminado sería Ricardo Vesga.

Pues, el actor ha tenido dificultades para mantener la consistencia en sus preparaciones , especialmente en los retos de precisión y emplatado, donde la técnica y la presentación son claves para avanzar. Aunque ha demostrado creatividad y buena actitud en la cocina, sus platos no siempre han convencido al jurado por fallas en la cocción o desequilibrio de sabores.

En contraste, Alejandra, Raúl y Carolina han mostrado un progreso constante y una evolución que podría mantenerlos dentro de la competencia.