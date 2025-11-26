CANAL RCN
“Me gustaría pedir perdón”: Ibai tapa el baño de un hotel en Chile tras probar comida callejera

El creador de contenido impactó a sus fanáticos al revelar detalles del imprevisto que vivió.

Foto: Captura pantalla IG @ibaillanos
Foto: Captura pantalla IG @ibaillanos

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
10:03 p. m.
Ibai Llanos es considerado como uno de los creadores de contenido y streamers más importantes del mundo por lo que su influencia lo ha llevado a realizar eventos de alta magnitud y compartir espacios con importantes deportistas y artistas.

Por esto, su amplia comunidad de fanáticos celebra cada uno de los contenidos que el español comparte por lo que parte de su popularidad actual también ha recaído en el contundente cambio físico que lo llevó a perder más de 50 kilos en un año.

En las semanas más recientes, el español llenó de expectativa a su fanaticada ya que anunció que iba a realizar una gira por distintos países latinoamericanos para probar la comida más famosa y auténtica de cada lugar. No obstante, sorprendió al comentar detalles del más reciente imprevisto que vivió en Chile.

¿Qué le pasó a Ibai en Chile?

En las horas más recientes, el creador de contenido tomó sus redes sociales oficiales para compartir un video con el que principalmente pidió disculpas a sus fanáticos por el explícito relato que se iba a comentar.

El clip avanza y el hombre revela que enfrentó un terrible suceso tras haber probado comida callejera en Chile, pues decidió comer diferentes tipos de "completos" que corresponden a una comida típica de dicho país que se asocia por sus ingredientes a un hot dog.

Según sus declaraciones, horas después de llegar a su habitación de hotel, en el que se encuentra hospedado, sintió la necesidad urgente de ir al baño por lo que se dispuso a realizar sus necesidades.

No obstante, el tamaño de estas generó un gran impacto que lo llevó incluso a fotografiar el inodoro para mostrar a sus amigos lo que se encontraba observando. Ante su preocupación y la respectiva filmación de la materia fecal, el también empresario notó que el sanitario no funcionaba por lo que tuvo que llamar a los encargados de mantenimiento para resolver el problema.

Ibai se disculpa por su incidente en Chile

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que Llanos se sinceró y manifestó su sentimiento de culpabilidad por haber expuesto al trabajador ante dicho escenario íntimo.

Así lo dejó ver en el clip ya que muestra el instante exacto en el que el sujeto llega a su rescate para lograr destapar su inodoro.

Me siento muy mal y avergonzado… gracias a todos por el apoyo y perdón al mundo en general y al señor de mantenimiento sobre todo, finalizó.

